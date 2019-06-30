和殲-16D電戰機同框合練　2020年殲-20可望服役近百架

▲網傳殲-20與殲-16D電戰機同框照片。（圖／翻攝自新浪軍事）

軍武中心／綜合報導

被美國太平洋戰區空軍司令查理斯．布朗（Charles Brown）將軍評為今年可能已具備作戰能力的解放軍王牌戰機殲-20，近日被拍攝到與殲-16D同框，似乎正在進行合練，藉此驗證這款隱身戰機在激烈電子戰環境下的作戰能力。有分析預測，按照目前裝備速度推算，中國空軍可望在2020年擁近百架殲-20，保障解放軍的空中優勢。

從此次曝光的照片清晰可見2架殲-20旁邊停著1架疑似殲-16D電子戰攻擊機，而這架殲-16D為黃皮塗裝，說明該機仍處於原型機狀態。大陸知名軍事博主「小飛豬觀察」指出，以國產作戰飛機經驗來看，原型機狀態一般先在飛機廠進行調整試飛，結束後再到試飛基地完成設計定型試飛，最後才能交給部隊。明顯來看，殲-16D現在試飛沒有結束就到空軍基地與殲-20進行合練，說明解放軍空軍殲-20形成作戰能力要求非常迫切。

當然兩款戰機的合練首先就是要驗證殲-20在激烈電子戰環境下作戰能力。根據美國經驗，具備強大電子干擾能力的「咆哮者」EA-18G電子作戰機就曾在演習中壓制F-22，甚至成功將其擊落。此時解放軍期望能透過多次的演練，除了能找出未來殲-20該如何對抗美方電戰機外，也能探索殲-20與殲-16D上戰場該如何有效配合。

▼殲-16D電戰機。（圖／翻攝自搜狐軍事）

當然談及到殲-20，目前外界最好奇的仍是到底中國空軍已裝備幾架「王牌戰機」。綜合各方消息顯示，2018年約有28架殲-20正式服役，2019年解放軍空軍宣布第一個殲-20作戰旅在東部戰區某部組建軍，而一個航空兵作戰旅大約擁有32架戰鬥機，如此一來到今年年底，殲-20裝備數量將會超過60架。若再進一步推算，中國空軍到2020年底將擁近百架殲-20，2025年則有260架同型戰機。

▼解放軍殲-20戰機。（圖／CFP）

這個數字若能成真無疑能實質壯大解放軍戰力，但與全球空中霸主美國相比，仍有不小的追趕空間。目前美空軍才剛接手第196架F-35A，這代表F-35A裝備數量正式超過F-22（加上原型機F-22生產數為195架，現役184架），同時再加上海軍F-35C、海軍陸戰隊F-35B，美國在隱身戰機數量即將突破500架大關。此外，美國通過2020年國防授權法案中，將耗資100億美元採購94架F-35戰鬥機，若保持同樣速度，到2025年美軍隱身戰機數量非常有機會達到驚人的1000架。

對於中國來說，這個數量上的差距相當巨大，未來除了面對鄰近國家陸續裝備F-35外，美國仍持續擴大隱身戰機派駐海外基地的規模，對此已有消息傳出，解放軍空軍很可能在2020年之後停止採購三代機，同時減少採購三代半戰機，此舉就是為提供殲-20列裝能有更大的空間。

▼35架F-35展示「大象漫步」。（圖／翻攝自美國空軍官網）