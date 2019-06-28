快訊／苗栗竹南海域「男屍卡消波塊」…目測約60歲！身分、死因待釐清

社會中心／綜合報導

苗栗縣竹南鎮崎頂海域28日晚間7時許發現一名男性浮屍，消防局獲報後立即趕往現場，經初步勘察，發現該名男子已經明顯死亡，但由於其身上並未攜帶證件，鄰近也未發現其他個人物品，因此目前死者身分、死因都還暫待釐清。

消防局指出，該具男姓浮屍被民眾發現時，卡在青草駐在所南方水域的一處消波塊上，經打撈上岸後，發現死者身穿水藍色上衣、黑色長褲，身上並無證件，僅能從外觀初判年齡約60歲；由於警方調查後，並未在附近發現可疑包包、汽機車等物，後續將採集指紋釐清死者身分與死因。