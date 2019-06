川普推特上喊話「想與金正恩在非軍事區見面」！　北韓：很有趣的提議

▲川普日前在Twitter上發出的文章引起外界關注。(圖/路透社)

大陸中心/綜合報導

美國總統川普日前出席日本大阪為期2天的G20高峰會,他29日早上在Twitter上發文表示,自己在與習近平會面之後,將前往韓國,如果金正恩有看見這則文章,希望可以在非軍事區與他見個面。對此,北韓外務省第一副相崔善姬回應,「這是一個非常有趣的建議」。

川普在Twitter上喊話,希望可以在非軍事區與金正恩見個面,然後單純地握個手說聲哈囉,消息一曝光,立刻引起外界關注,認為「川金會」有譜。據《美國有線電視新聞網》(CNN)報導,崔善姬在朝中社發表聲明回應,「我們認為這是一個非常有趣的提議,但目前還沒有收到任何有關這方面的正式邀約。」

▲川普29日在推特上發文表示,想與金正恩見個面。

據《澎湃新聞》引述CNN報導,崔善姬提到,「我個人認為,如果朝鮮與美國之間的峰會,能像川普總統所想的那樣,在軍事分界線上舉行,將會成會進一步深化兩國領導人的個人關係、雙邊關係,是一個非常有意義的契機。」

據了解,川普在2017年11月首次訪問南韓時,曾計畫與南韓總統文在寅,一同搭乘直升機訪問非軍事區,不過卻因為有濃霧、天氣欠佳而被迫取消。此外,除了川普的訪韓行程之外,美國與北韓近期的互動也釋放出一些訊號,讓外界認為「川金會」似乎已有譜。

澎湃新聞指出,今年2月的「河內會談」未達成協議,美國和北韓一度陷入一段「冷戰期」,不過就在近日,兩國的領導人再度互傳信件。此外,川普也在25日表示,自己收到金正恩傳來的生日祝福非常開心,「這是一封非常友好的信,我們的關係也非常好。」

▲金正恩日前致信跟川普說一聲「生日快樂」。

隨後,美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)在23日從華盛頓啟程,前往中東與亞洲之行前也提到川普給金正恩的一封信件,內容指出,「希望這能夠為我們與朝鮮展開重要的磋商提供良好的基礎」。對此,蓬佩奧更表示,「華盛頓已經做好立即與朝鮮恢復會談的準備」。

After some very important meetings, including my meeting with President Xi of China, I will be leaving Japan for South Korea (with President Moon). While there, if Chairman Kim of North Korea sees this, I would meet him at the Border/DMZ just to shake his hand and say Hello(?)!