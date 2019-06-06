　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

慈濟醫院加入「新生兒照護網」　後山兒科醫療再跨大步

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼將手術移地到小兒加護病房內進行，並由張睿智主任帶領心臟外科團隊、麻醉部團隊進行開放性動脈導管節紮手術。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲▼將手術移地到小兒加護病房內進行，並由張睿智主任帶領心臟外科團隊、麻醉部團隊進行開放性動脈導管節紮手術。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲▼將手術移地到小兒加護病房內進行，並由張睿智主任帶領心臟外科團隊、麻醉部團隊進行開放性動脈導管節紮手術。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

新生兒的到來是生命的喜悅，也是許多初為人父母者的人生挑戰，台灣新生兒科醫學會為了提升全台新生兒照護能力，2016年起推動「台灣新生兒照護網」，花蓮慈濟醫院正式加入成為花東地區唯一加入的醫院，6日上午，由花蓮縣衛生局局長朱家祥、花蓮慈院院長林欣榮、小兒部主任張宇勳與鄉親民眾共同見證揭牌。

「上醫醫未病。」花蓮慈濟醫院林欣榮院長表示，守護生命是每位從醫人員的使命，除了急重症之外，花蓮慈院也致力於新生兒照護，讓生命誕生之際就能接受到良好的醫療，為了更好的守護新生兒的健康，花蓮慈院除了設有新生兒科以外，並有小兒外科、小兒加護病房、新生兒加護中心，小兒中重度加護病房…等單位，日前更為一位早產罹患開放性肺動脈導管的新生兒，在加護病房中執行開刀手術，手術成功，小男嬰也康復出院。

張宇勳主任表示，男嬰的媽媽是從其他醫院轉院過來，當時男嬰出生是二十五週的早產兒，體重只有915公克，因為生理性脫水一度只剩約750公克。早產男嬰官發育不成熟，經過X光、超音波檢查發現右胸除了有氣胸情況，還有開放性肺動脈導管。在使用藥物治療效果有限的情況下，合併出現心衰竭現象，隨即會診外科部主任張睿智評估。

▲▼將手術移地到小兒加護病房內進行，並由張睿智主任帶領心臟外科團隊、麻醉部團隊進行開放性動脈導管節紮手術。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

經過評估，男嬰若從小兒加護病房移至手術室開刀，不僅距離較遠且手術室內的溫度較低，孩子在那樣的環境下狀況不穩定，所以，將手術移地到小兒加護病房內進行，並由張睿智主任帶領心臟外科團隊、麻醉部團隊進行開放性動脈導管結紮手術。張睿智說：「壓力一定有，但我們團隊有信心，讓病人可以得到更好的照顧」。

看見男嬰康復出院，7個月大已經恢復到7公斤的體重，給了團隊很大的鼓勵。張宇勳主任表示，新生兒的健康不是只有兒科團隊，還包含許多醫療科的共同努力，其中合作最密切的就是婦產科，從懷孕的媽媽若有高風險妊娠的狀況，婦產科就會通知新生兒科，甚至在接生的時候，兒科團隊也會在旁待命，確保孩子出生就能接受到完善的醫療照護。

▲▼將手術移地到小兒加護病房內進行，並由張睿智主任帶領心臟外科團隊、麻醉部團隊進行開放性動脈導管節紮手術。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮縣衛生局長朱家祥（右二）、花蓮慈濟醫院院長林欣榮（左二）、小兒部主任張宇勳（右一）共同見證揭牌。

曾看過花蓮慈院團隊照顧約五百克的早產兒，照顧到孩子康復出院，花蓮縣衛生局局長朱家祥表示，自已也是一位兒科醫師，特別能感同身受，因為兒科醫療資源在花蓮的確有不足的地方，真的很感謝花蓮慈院團隊在花蓮的付出。之前花蓮的中區甚至出現沒有兒科專科醫師的狀況，所幸在中央與地方共同努力下，現在鳳林鎮有了一位兒科專科醫師，玉里鎮也多了24小時的兒科急診服務。

台灣新生兒醫療照護網絡系統（Taiwan Neonatal Network,TNN）至今共26間醫院參與，收案4368筆資料。台灣新生兒科醫學會表示，花蓮慈院其實本來就是第一批加入的醫院，很感謝張宇勳主任的支持，新生兒醫療照護網將逐步進行收集各項主要新生兒疾病的照護成果，希望藉此從不同醫院間收集各項早產兒照護成果指標，判定何者可作為其他醫院標竿學習對象。並藉由實證醫學的醫療品質改善手法，提升台灣地區早產兒醫療照護品質。

ET快訊
唐綺陽1年前直斷「林志玲會嫁掉」！神預言成真　網讚爆：不愧國
情纏17年！　林志玲「不會說謊」忍淚斷開言承旭
AKIRA為林志玲「準備全中文聲明」　娶走華人女神承諾：我會
林志玲官宣結婚！「緋聞男友」言承旭北京拍戲：完全不知情
林志玲「親筆信」告白！對的時間遇到AKIRA：讓過去過去

關鍵字：慈濟醫院,新生兒,照護網,後山,兒科,醫療,資源,專科

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

疲勞駕駛釀禍　花蓮小客車自撞路樹1死3傷

慈濟醫院加入「新生兒照護網」　後山兒科醫療再跨大步

「花少食堂」粽飄香！展望會帶領親手包粽　弱勢童有家的感覺

精進專業知能與經驗　更生保護會台南分會辦輔導員分區座談

竹市關懷街友與獨居長輩　溫馨過端午

竹市藍線低地板公車再增量　擴大無障礙搭乘服務

公益歡慶警察節 　佳里警民挽袖捐血助人

國姓爺「鄭成功」護北海　金山承天宮65週年海陸祈安遶境

青春專案啟動！草屯分局舉辦3對3鬥牛為青少年迎接健康暑假

涵碧樓絕美戶外婚禮　打造夢想浪漫場景

夫妻不吃不喝30年才買得起房子...　日本人：台灣千萬高房價只值300萬

吳宗憲憶賀一航上《玩很大》「很拚命」　老友一個個走..余天感慨：誰幫我打理後事

每個人心中都有一首梁靜茹！　《勇氣》《情歌》...你是哪一首？

柯淑勤見賀大哥最後一面「走得很平靜」　難忘賀一航很吵：他怕我一個人

大阪海鮮居酒屋！滿池活魚任釣 現煮高級火鍋+炸物爽度100％

高雄喜憨兒創作料理吃到飽！　「暖心服務」讓顧客感動淚推

孫生深夜「火車便當」童顏超兇妹　 激吻又捏屁股蛋全被拍

許效舜感應到賀一航很開心　「他在那邊開餐廳秀等大家」

2歲娃爆料爸「有一點鳥鳥」還很臭　媽傻眼：太荒謬了...是誰教妳的？!

萌喵看到爸打包行李秒躺入　「裝娃娃」兩眼發直求帶走

疲勞駕駛釀禍　花蓮小客車自撞路樹1死3傷

慈濟醫院加入「新生兒照護網」　後山兒科醫療再跨大步

「花少食堂」粽飄香！展望會帶領親手包粽　弱勢童有家的感覺

精進專業知能與經驗　更生保護會台南分會辦輔導員分區座談

竹市關懷街友與獨居長輩　溫馨過端午

竹市藍線低地板公車再增量　擴大無障礙搭乘服務

公益歡慶警察節 　佳里警民挽袖捐血助人

國姓爺「鄭成功」護北海　金山承天宮65週年海陸祈安遶境

青春專案啟動！草屯分局舉辦3對3鬥牛為青少年迎接健康暑假

涵碧樓絕美戶外婚禮　打造夢想浪漫場景

女誤吞OO塞劑！醫曝「超ㄎㄧㄤ求救信」…網笑翻：那顆很大

林志玲閃婚嚇壞粉絲　洪偉明開心：我女兒出嫁了！

唐綺陽1年前直斷「林志玲會嫁掉」！　神預言成真…網讚爆：不愧國師

疲勞駕駛釀禍　花蓮小客車自撞路樹1死3傷

黃子佼一收工「收到林志玲私訊」：還在瞭解發生什麼事

羅文嘉：總統初選民調沒任何可能舞弊、做假、掉包

台灣漫畫家超猛！進駐「漫畫基地」閉關2月畫出驚人神作

載貨超高卡到天橋！駕駛加速硬扯　下一秒「整條位移」塌掉了

赤腳上6樓…26歲酒店妹離奇墜樓亡！她控女兒男友「討25萬」介紹奪命

搬進新家卻大尖叫…30天份屎糊滿整間房　「屎作俑者」對他傻笑

地方熱門新聞

桃園八德星空電影院　6/6開播..

課程豐富有補助　桃園勞工學苑招..

2019國慶煙火　確定落腳屏東

樹林生命紀念館　開放民眾參觀

熱氣球嘉年華　打造夢想童樂園

一聽盧秀燕要來　百歲夫妻興奮整..

幼兒園參訪警分局　童體驗警裝備

陸客遊日月潭不肯消費？全都因為..

海巡端午粽　關懷弱勢送「溫」情

通過全球驗證　洪瑞清生產世界級..

遊府城掉行李　波麗士找回櫻花妹..

東石漁人碼頭龍舟賽端午節登場

看好嘉義觀光市場　國際潮牌酒店..

龍潭龍舟賽　桃猿LamiGir..

更多熱門

相關新聞

15天大男嬰手腳腫成麵龜　竟是罕見川崎症

兒科棘手疾病之一的罕見疾病「川崎症」，鮮少發生在6月以下的幼兒，中國醫藥大學附設醫院今年至今卻已有3名不到3個月的幼兒罹患川崎症，其中一名更是只有15天男嬰，治療後都已康復。醫師提醒，新生兒若發燒連續3天不退務必趕緊送醫，以免產生心血管疾病後遺症不自知。

【賀一航癌逝】大腸鏡多久做一次，才算剛好？

謊稱女兒重病要手術　母騙醫10年

研究顯示開刀前戒菸　可減少併發症

成大醫院　打造智慧醫療系統

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 林志玲結婚 金曲獎 NBA冠軍戰 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 馬如龍病危 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

快訊／林志玲閃婚！　新郎是放浪兄弟AKIRA

穿內衣褲去沙灘　一轉身網看傻

男友陳屍摩鐵「2年後就要結婚」！8年女友摸冰屍淚崩

好市多除霉神物！一噴黑垢全掉光

北上找女友！他驚瞥已拆套套…一對質糗翻

OL吃麵…他驚：脫鉤了　曝再遇到2種作法

吃孫東寶！他「嚐這道」驚呆　內行人激推

林志玲IG報喜：我結婚了！　首曬「夫妻合照」

獨家／沛小嵐探視馬如龍：現在只有我可以進去　

女星「比基尼掉了沒發現」全被拍

好心載加油男！她外套「被沾精液」崩潰

警醉殺5歲童　民眾憤怒圍攻警局

女直播主曬「H乳」細腰！神還原娜美

她《玩很大》走光「被後製惡搞」

端午改運大公開！財水擺3方位　　

更多

最夯影音

更多

夫妻不吃不喝30年才買得起房子...　日本人：台灣千萬高房價只值300萬

吳宗憲憶賀一航上《玩很大》「很拚命」　老友一個個走..余天感慨：誰幫我打理後事

每個人心中都有一首梁靜茹！　《勇氣》《情歌》...你是哪一首？

柯淑勤見賀大哥最後一面「走得很平靜」　難忘賀一航很吵：他怕我一個人

大阪海鮮居酒屋！滿池活魚任釣 現煮高級火鍋+炸物爽度100％

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面