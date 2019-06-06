慈濟醫院加入「新生兒照護網」　後山兒科醫療再跨大步

▲▼將手術移地到小兒加護病房內進行，並由張睿智主任帶領心臟外科團隊、麻醉部團隊進行開放性動脈導管節紮手術。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

新生兒的到來是生命的喜悅，也是許多初為人父母者的人生挑戰，台灣新生兒科醫學會為了提升全台新生兒照護能力，2016年起推動「台灣新生兒照護網」，花蓮慈濟醫院正式加入成為花東地區唯一加入的醫院，6日上午，由花蓮縣衛生局局長朱家祥、花蓮慈院院長林欣榮、小兒部主任張宇勳與鄉親民眾共同見證揭牌。

「上醫醫未病。」花蓮慈濟醫院林欣榮院長表示，守護生命是每位從醫人員的使命，除了急重症之外，花蓮慈院也致力於新生兒照護，讓生命誕生之際就能接受到良好的醫療，為了更好的守護新生兒的健康，花蓮慈院除了設有新生兒科以外，並有小兒外科、小兒加護病房、新生兒加護中心，小兒中重度加護病房…等單位，日前更為一位早產罹患開放性肺動脈導管的新生兒，在加護病房中執行開刀手術，手術成功，小男嬰也康復出院。

張宇勳主任表示，男嬰的媽媽是從其他醫院轉院過來，當時男嬰出生是二十五週的早產兒，體重只有915公克，因為生理性脫水一度只剩約750公克。早產男嬰官發育不成熟，經過X光、超音波檢查發現右胸除了有氣胸情況，還有開放性肺動脈導管。在使用藥物治療效果有限的情況下，合併出現心衰竭現象，隨即會診外科部主任張睿智評估。

經過評估，男嬰若從小兒加護病房移至手術室開刀，不僅距離較遠且手術室內的溫度較低，孩子在那樣的環境下狀況不穩定，所以，將手術移地到小兒加護病房內進行，並由張睿智主任帶領心臟外科團隊、麻醉部團隊進行開放性動脈導管結紮手術。張睿智說：「壓力一定有，但我們團隊有信心，讓病人可以得到更好的照顧」。

看見男嬰康復出院，7個月大已經恢復到7公斤的體重，給了團隊很大的鼓勵。張宇勳主任表示，新生兒的健康不是只有兒科團隊，還包含許多醫療科的共同努力，其中合作最密切的就是婦產科，從懷孕的媽媽若有高風險妊娠的狀況，婦產科就會通知新生兒科，甚至在接生的時候，兒科團隊也會在旁待命，確保孩子出生就能接受到完善的醫療照護。

▲花蓮縣衛生局長朱家祥（右二）、花蓮慈濟醫院院長林欣榮（左二）、小兒部主任張宇勳（右一）共同見證揭牌。

曾看過花蓮慈院團隊照顧約五百克的早產兒，照顧到孩子康復出院，花蓮縣衛生局局長朱家祥表示，自已也是一位兒科醫師，特別能感同身受，因為兒科醫療資源在花蓮的確有不足的地方，真的很感謝花蓮慈院團隊在花蓮的付出。之前花蓮的中區甚至出現沒有兒科專科醫師的狀況，所幸在中央與地方共同努力下，現在鳳林鎮有了一位兒科專科醫師，玉里鎮也多了24小時的兒科急診服務。

台灣新生兒醫療照護網絡系統（Taiwan Neonatal Network,TNN）至今共26間醫院參與，收案4368筆資料。台灣新生兒科醫學會表示，花蓮慈院其實本來就是第一批加入的醫院，很感謝張宇勳主任的支持，新生兒醫療照護網將逐步進行收集各項主要新生兒疾病的照護成果，希望藉此從不同醫院間收集各項早產兒照護成果指標，判定何者可作為其他醫院標竿學習對象。並藉由實證醫學的醫療品質改善手法，提升台灣地區早產兒醫療照護品質。