南台副都心工程品質破敗驗收草率　王家貞要求市府整合會勘

▲台南市議員王家貞批南台副都心工程品質破敗，市府驗收草率。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

南台副都心工程品質狀況連連，市議員王家貞續批這項高達6億7千多萬的道路工程，之前因爐渣道路遭政風及調查站關切，兩家上市公司廠商仍不思改進，人行道和腳踏車道路面，高低破損起伏不平品質不堪，市府單位驗收草率，把市民當白老鼠，導致多位市民受傷陳情，她要求市府整合會勘進行整體工程改善。

王家貞邀請地政局、工務局和交通局出席『南台副都心工程品質破敗、驗收草率』記者會。王家貞表示，南台副都心開發工程總經費13億多元，由兩家上市廠商得標，結果鋪設的道路用爐渣混充，處處可見洞洞路，民眾陳情她在上會期大會時揭露此弊案，也引起政風和市調站的介入調查，原以為營造廠商自此會改善工程品質，豈料民眾仍是陳情不斷。

王家貞以一系列現場會勘照片指出，南台副都心面積達70公頃，緊鄰巴克禮公園，很多老人家會拿著柺杖、坐著輪椅，或阿公阿媽推著嬰兒車在崇興路人行道散步，或大小朋友騎著腳踏車，在標示不明腳踏道騎車，但因為磚頭路面高低落差起伏大又標示不明，坎坷的路面一個不小心就讓人跌倒受傷，且斑馬線跟人行道殘障坡面無法銜接，路人安全堪虞，因此投訴不斷，工程不是還在保固期間嗎？怎會狀況連連？是否人謀不臧？

地政局副局長蔡奇昆答覆說，因為這項契約訂定於202013年，當時無工程科，經驗不足，市府現在不願給付3500多萬元的後續款項，跟廠商有履約爭議，目前雙方意見仍無共識，將會進行仲裁。

王家貞說，南台副都心目前進行的兩項道路工程經費高達6億7千多萬元，之前道路爐渣弊案顯見並沒喚起兩家廠商的警覺性，廠商陪同現場會勘這爛工程品質，仍是一副事不關己的態度，就算市府經驗不足，也不可以把市民當白老鼠，何況工程還在保固期間，為了市民行的安全，請市府相關單位負起工程品質把關責任。