雙子星案遭駁回　北市府：遺憾但尊重

▲柯文哲。（資料照／記者徐斌慎攝）

記者楊亞璇／台北報導

投資金額高達600億元的台北雙子星大樓開發案，由南海控股及馬來西亞馬頓公司得標，不過南海控股卻遭疑有陸資背景，被投審會卡關，經濟部投審會26日召開會議做出決議，因有陸資影響疑慮，本案予以駁回。對此，捷運工程局發言人王偉表達遺憾但尊重，有可能由次優申請人遞補或重新招標。

王偉表示，五點半才上網看到新聞稿，誰也不知道今天有開會，目前還在進一步了解，基本上僑外資是投審會審議的權責，「只能表達遺憾，同時尊重他的職權」，後續會依據徵選文件相關規定辦理，明早才會有正式新聞稿回應。

至於會再爭取南海公司嗎？王偉表示，因為是第一次涉及僑外資投資案，初步了解應該駁回就駁回了，無法採取其他動作，將按照契約規定辦理，有可能由次優申請人遞補或重新招標，而次優申請人為藍天電腦和宏匯集團，因事出太突然，會再跟市長報告，再進一步分析做決定。

台北市政府副發言人柯昱安表示，針對投審會今日審議結果，本府已知悉，但仍需進一步釐清相關資訊，預計明日正式對外回應。

總統蔡英文日前要柯文哲專心市政，柯文哲26日早上受訪時反擊說，「我就是專心市政啊，才希望雙子星趕快解決。」對於蔡英文稱如果市政需要中央政府協助，中央都會盡力協助。柯文哲不滿砲轟，「我都已經在媒體講那麼清楚，還要進來講，要去官邸跟你拜訪喔？」他痛批，雙子星拖五個月了，妳是要拖到什麼時候。而柯文哲早上才抱怨，下午投審會即做出決議駁回。

投審會26日發出新聞稿指出指出，本案基於以下因素，認定投資人與中國大陸市場淵源及關聯極深，易受大陸政策影響：

1.投資人母公司百慕達商南海控股有限公司自行於財報揭露其大部分業務及員工均位於中國內地，附註說明依香港財務報告準則第8號「經營分部」之披露而言，南海集團應視中國內地為集團之註冊國家。

2.百慕達商南海控股有限公司之行政總裁為大陸籍，且其董事會下設之4個委員會中，負責營運及制定政策方向的執行委員會有過半成員是大陸籍，而負責檢討董事會架構、人數及組成暨委任行政總裁，向董事會提供推薦意見的提名委員會，5名成員也有2名是大陸籍，顯示大陸人高度參與百慕達商南海控股公司之營運、政策方向。

3.香港商南海發展有限公司之股票已全部質押予香港商中國數碼公司，而香港商中國數碼公司於截至108年5月31日，大陸人於董事會席次過半(4/7)，已具控制力；另外，香港商中國數碼公司3席執行董事有2席為大陸籍，且董事會下設之審核、薪酬及提名委員會大陸人均占總成員之二分之一，顯示大陸人高度參與香港商中國數碼公司營運、財務、人事方針。

綜合前述事由，足證本案有受大陸地區政府或人民掌控或影響該國內事業營運之疑慮，爰依外國人投資條例第7條認定對國家安全有不利影響，本案予以駁回。