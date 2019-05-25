爽啤行動車5/25起全台跑透透　打卡按讚抽一年份爽啤

▲炎炎夏日還沒正式來臨，大人式消暑法，當然就是開一罐「夏天聖品」囉！（圖／品牌提供，以下同）



《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

消費中心／台北報導

炎炎夏日還沒正式來臨，天氣一熱起來，整個人暑氣都上來了，吃冰喝涼、躲冷氣房之外，大人式消暑法，當然就是開一罐「夏天聖品」解渴、解燥熱。這個夏天想要清爽順口暢飲，冰箱裡怎麼可以少了台灣最爽的啤酒「爽啤」，這款最大特色是採用雙啤酒花釀造，搭配特選大麥芽及酵母，再結合0℃低溫冷泡啤酒花技術，既提升了啤酒花香層次，還釀造出獨特清新風味，喝下去第一口感想就是「頌啦！（台語）」。

▲▼迎接夏天！「全台爽一夏 爽啤巡迴活動」5月25日在臺北華山文創園區開跑。

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爽啤不僅帶來絕對爽度的口感，而且低熱量、價格也很爽，一罐不到30元，讓人可以放心的爽快大口喝。爽啤除了適合偏好清爽滋味的族群，其實也很推薦給不愛啤酒苦味的人，尤其是女生嚐試，此外，由於酒精濃度只有3.5%，平時喜歡小酌微醺或不習慣喝酒的人，相信這款啤酒能夠對味。

台灣啤酒不只要讓你在家享受爽啤的暢快，還要揪你出來喝，今夏特別推出「全台爽一夏 爽啤巡迴活動」，打造了全新爽啤行動體驗車要在全台跑透透，當看到清爽的黃色視覺設計加上動感的黑色「爽」字時，沒有錯，如此鮮明醒目就是爽啤的LOGO印象，再搭配行動舞台和數位體感遊戲，提供消費大眾零距離的體驗感受。

▲▼「全台爽一夏 爽啤巡迴活動」，打造了全新爽啤行動體驗車要在全台跑透透，現場安排有爽啤女孩跳舞、數位互動遊戲、免費爽啤試飲等各種好玩活動。

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全台巡迴活動5月25日在臺北華山文創園區舉辦開跑儀式，當天邀請女星解婕翎現場直播體驗數位體感遊戲「倒酒達人挑戰賽」，同時歡迎好手來挑戰，看看誰是真正厲害的倒酒達人，挑戰者將有機會獲得爽啤造型開瓶器。而至9月底止，爽啤在每一個週末假日全台跑透透，現場安排有爽啤女孩跳舞、數位互動遊戲、免費爽啤試飲等各種好玩活動，打卡按讚更有機會抽到一年份的爽啤，這個夏天邀請你一起來參加爽度100分的活動，讓你爽看、爽喝、爽玩，還有獎品爽爽拿。

▲除了免費試飲和各種好玩的活動，打卡按讚還有機會抽到一年份的爽啤！



「全台爽一夏 爽啤巡迴活動」開跑場

日期：5/25（六），5/26（日）11:00～19:00

地點：台北華山文創園區 (華山劇場)

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