NOVA情報誌／「九代悍將」威猛添奇兵！

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熱夏「電競PC秀」登場！九代新機全員齊上陣，效能衝鋒、視覺吸睛、戰魂炸裂創新猷，還新增直播、跨界白色創作系新成員，看頭十足！





初夏梅雨季節過後，天氣逐漸熱絡，電競業界將迎來一年一度「暑期電競熱」！儘管中美貿易戰打得如火如荼，全球經濟投下不安定因素，但仍澆不熄「電競產業」熊熊烈火；特別是台灣電競產業正式升格為「國家運動項目」後，雨露均霑振興帶動相關硬體、賽事、遊戲直播等，將「電競Gaming」推向全民市場，扎根校園學子，榮景發展可期！

每年到了這個時候，更是「電競PC」改朝換代，精銳盡出時刻。今年各路「電競悍將」持續帶來驚喜與振奮。關鍵兩大巨頭Intel&AMD連袂給力，要讓電競愛好「效」開懷；各品牌廠積極投入研發資源與心力，用極致超頻效能、超乎想像創新工藝、強烈電競戰魂元素、炫彩吸睛遊戲連動燈效等，更全面性滿足專業電競族&大眾遊戲迷需求，甚至觸角擴大到直播主、輕時尚&創作設計者領域，讓「電競PC」版圖推向高峰，開創出全新面貌與「奇兵」！看倌們，擦亮你的雙眼，快快跟隨我們腳步，搶先目睹精彩絕倫的熱夏「電競PC秀」！

九代電競全員到齊 效能升階版圖大增

「電競Gaming」不只是娛樂、是運動，更是一種生活習慣，個人魅力展現途徑與許多人維持生計重要工具！

從去年初升格「運動賽事」後，市場明顯感受不一樣氛圍，電競賽事更形密集，電競戰隊愈來愈多，各校園電競科系與電競館陸續成立，加上全球多款3A級遊戲大作如「PUBG絕地求生」、「決戰時刻」等竄紅，因需高規格顯卡等效能奧援，直接或間接帶動電競PC成長！

對於這些選手、用戶或玩家，今年「電競PC」的突破性發展將更感幸福振奮！一來好事成雙，關鍵的nVIDIA&英特爾兩大晶片廠連袂進行改朝換代。nVIDIA揮出嶄新GeForce RTX20系列顯卡，讓3D繪圖效能大幅井噴40%，還支援十年來電腦光影渲染計算最大突破的「光影追蹤技術」。英特爾更端出牛肉，正式從八代跨入九代Core i新平台，且牙膏擠很多，挾史上最高原生核心數與超頻時脈而來，首波先推迎合重度玩家超頻版K系列，最高階的Core i9-9900K具備8核心16執行緒，單核心原生超頻時脈高達5.0GHz以上，簡直讓超頻玩家樂翻，新平台整體效能提高30%之多！

好消息4月底英特爾續將九代Core i系列高中低階處理器完整補齊到位，讓市場各階、各大小機箱型電競PC，全員跨入九代，這也意謂花同樣預算，選購與過去相等級產品，效能提升一階！

近年來積極佈局「Predator Orion電競系列」、「Nitro類電競系列」有成的Acer，跟隨英特爾腳步，新系列電競機全面跨入「九代CPU」，且無論外觀、散熱、絢麗燈效持續帶來亮點，甚至還增添新秘密武器「直播機」成員！

Acer宏碁品牌產品行銷企劃處產品副理葉碩談到：「Acer邁入電競領域三年多，不斷精益求精，無論超頻效能與系統散熱穩定性備受遊戲電競族肯定，且同步積極耕耘大眾遊戲市場，要讓更多玩家輕鬆享有電競夢！」我們優勢最用心，第一時間導入新規格，且善用全球資源與研發實力，在最佳設計性能下壓低成本，賦予更高CP值享受，Acer葉副理強調！

誠如所言，Acer熱騰騰5月全新發表電競效能型九代新機「Predator Orion 5000 P05-605S」，從裡到外煥然一新，體型從上代72升縮小30升「桌」機大小，大幅瘦身下效能不打折，最高搭載到九代Core i7-9900K＋RTX2080高檔顯卡，特別是對電競機高效穩定重要的散熱部分，首度將自家旗艦超頻機Orion 9000系列水冷系統下放，導入「專利Cooler Master水冷式技術」，下方並增設防塵網延長風扇與系統壽命。尤其外觀視覺高調搶眼，前面板1670萬RGB燈效更透澈漂亮，側邊套用「超大透明側蓋」，運作時包含風扇、顯卡都能發光，相當酷炫；甚至燈光還能隨著音樂節奏變化，自動閃爍翩翩起舞。

Ace葉副理笑談，我們不惜成本送測符合EMI檢驗，出廠直接搭配透明側蓋，不像競品出貨時是鐵蓋，還需自己更換，前面板內還規劃耳機掛價與2.5吋HDD/SSD抽取盒，讓玩家輕易擴充更換，要讓玩家感受Acer的用心！尤其迎合廣大「休閒跨電競玩家」，全新戰鬥機「Nitro N50-600」搶先業界4月全台首發，導入九代Core i5-9400＋VIDIA最新GTX1660Ti中階顯卡，續用高性價比搶攻大眾遊戲與年輕學子市場，將版圖再擴大！

是的，「讓版圖再擴大」還不只一樁，Acer甚至專為遊戲直播主，量身設計全球首款「Nitro STREAM NS-600直播機」！標榜為直播而生，內搭讓串流順暢Core i7效能、16GB記憶體與硬體影像擷取卡，打Game直播無延遲，並強調直播隨插即用，輕鬆搞定複雜設定，同時貼心整合「Streamlabs OBS平台」，界面下集結Twitch、Youtube、Mixer、Facebook Live等頻道，方便直播主即時帳號切換跟粉絲互動，就連PS4等遊戲機等也能透過機器支援直播；外觀1.3公升袖珍小巧，方便直播主攜帶，並提供壁掛設計也能直接掛在螢幕後方節省空間。

不諱言，遊戲直播主早已成為電競產業重要一環，藉由這創新奇「機」，確實對帶來實用便利幫助，預料在Acer發難下，未來勢必將有更多相關「泛電競家族成員」問世，對於電競產業絕對是利多。

電競元素工藝突破 絢麗燈效周邊連動

「今年眾悍將『電競元素』持續加碼登峰造極！」電競PC除基本需具備強大高階的CPU、RAM、GPU顯卡等硬體規格，還要擁有濃厚的「電競元素」，包含熱血的電競「外觀」、「燈效」、「感官氛圍」…等都要極具特色與眾不同，來彰顯玩家個性與塑造絕佳遊戲體驗情境。

談到此，絕對要提Asus ROG這電競品牌，一直以來憑藉散熱穩定、超頻強，贏得玩家高評價，且「燈效」技術著墨最深最早，搶先業界導入獨家「Aura Sync同步燈效技術」，能與電競周邊一起連動，特別是「工藝ID設計」還屢屢出人意表，超乎視覺想像！

Asus華碩電腦電競PC企劃處產品經理陳璟儀表示：「ROG電競品牌2008年成立深受玩家肯定，很大優勢整合集團資源與自家主機板、顯卡、周邊部門一起技術合作開發，擁有最佳一體相容性與效能調校，且內外散發的獨特工藝視覺，燈效渲染效果敢說最好、最具特色！」主打的三大系列機「ROG STRIX GL12」、「ROG STRIX GL10」 、「ROG HURACAN G21」，全面導入最新九代Core i平台，並搭配強悍RTX20系列顯卡，且全數導入透明側蓋與內部絢麗燈感，甚至巧妙將工藝、燈效、散熱三大系統整合，這是它牌無法企及，Asus陳經理強調！

誠如所言，走頂規配置，搶攻重度金字塔超頻玩家需求的「ROG STRIX GL12」，處理器上到頂規八核心Core i9-9900K，訴求出貨時工廠端會特別做超頻測試，確保效能品質；顯卡開到最高RTX2080Ti等級，機體還內建獨家高速傳輸DIMM.2模組功能，並配置雙獨立散熱氣室，適時分離CPU/GPU元件&電源供應器所熱能，輔以水冷散熱系統，達到完美效能詮釋。同時外有連動活潑「Aura Sync」同步燈效，內有元件風扇燈甫以透明側板，較特殊是內部VGA顯卡發光條特別規劃「往回打」，達到酷似時下裝潢流行的間接燈光，加上水冷系統也會發光，整體感官視覺很有DIY水冷機電競味。

另款兄弟機「ROG STRIX GL10」瞄準大眾遊戲族群，價格親民3萬多起跳，顯卡等級涵蓋RTX2070/2060 /1660Ti /1650各高低等級，處理器能配置Core i5-9400或 i7-9700K超頻版，想玩超頻也沒問題！規格選擇多元，且麻雀雖小五臟俱全，包括未來感裝甲風格的前面板串連RGB燈效，內部透明背蓋發光燈效到位，還支援7.1聲道虛擬環繞音效DTS，出廠並通過墜落、震動、散熱、噪音、電壓等多項嚴苛耐用測試，戰鬥平衡性高。

甚至Asus打破傳統設計思維，帶來超獨特創新工藝外觀13升電競機「ROG HURACAN G21」，小巧體型下，最高可搭到八核超頻版Core i9-9900K＋RTX2080高檔顯卡，尤其最大賣點賦予前所未見「SamrtCover側掀式出風板」設計，側邊軟性半開放式材質能隨需求掀起，很酷是當翻開時，會聰明連動下方感應裝置，瞬間風流量大增，讓GPU效能提升10-15%，並能同步閃爍起迎賓燈光特效，尤其透過三角型大面積出風口，讓玩家直接透視內部交疊漸層的RGB光暈效果，可說相當吸睛搶視覺，無疑是電競界奇葩！

「接下來會續推相同系列，價格更親民版產品！」Asus陳經理預告除會有「SamrtCover家族」新成員與大家見面，且目前還著手規劃研發全新系列，屆時無論外觀、燈效、機箱內燈光視覺很截然不同，帶給電競玩家更多想像空間與創意，敬請拭目以待。

競爆戰魂超越DIY 遊戲同步即時示警

看到這，讀者應可發覺，全新九代電競機愈來愈有「DIY組裝機」味道，大量導入透明側板搭配內部風扇燈光效果，將電競元素做到更極致。甚至還要超越DIY機，強化加碼DIY機所欠缺的最佳使用者軟硬體「貼心」體驗，也就是俗稱的「電競魂」！好消息是伴隨九代新機，「電競魂」持續燃燒，就連音效、遊戲體驗、環境燈光通通都納入！

「MSI盾牌龍只專攻電競，渾身上下帶來滿滿『電競DNA』！」MSI微星科技產品行銷部產品經理林立偉談到：「MSI優勢產品線最廣，第一時間導入最新技術規格，且系列機內外包含軟硬體皆以『電競思維』做規劃，凌駕競品帶來10大電競DNA，包含搭載純正電競級顯卡、垂直式顯卡擺放規劃、Nahimic聽聲辨位音效、殺手級雙重火力網卡、多層次酷炫燈光、直播軟體介面整合、直播軟體整合…等，並配置獨家風暴冷卻三氣室散熱，確保極致效能下運作高穩定性，讓玩家『超』的很安心！」甚至今年燈光同步系統「Mystic Light Sync」將有重大突破，讓電競玩家感受更棒遊戲體驗，還將擴展讓人驚艷的全新系列領域，MSI林經理強調！

是的，MSI在5月初宣布「Infinite」、「Trident」「Nightblade」、「Codex」四大系列桌機全面搭載九代CPU，其中效能外型備受玩家青睞的大小雙戰將「Infinite X 9th」&「Trident X 9th」（10公升），皆帶來強烈視覺衝擊大範圍「透明側板」，能清楚透視內部系統運作與風扇氣氛燈，並支援可自訂1600萬色RGB燈效，能自家周邊一起玩燈光同步，屌的是近期MSI還與兩大燈光配件廠「飛利浦Philips Hue」、「綠諾Nanoleaf Light Panels奇光板」策略聯盟，將其納入自家燈光系統，讓玩家電競房/空間內的環境燈，也能跟主機/周邊一起連動，塑造更好競賽氣氛。

不僅如此，MSI還積極透過異業合作，將「遊戲大作」加入一塊「燈光互動」，讓競賽過程中能做燈光即時示警，例如危險時或血量太少亮起紅光，或是因應遊戲劇情變換燈色等，對玩家起到實用幫助！MSI林經理預告，年中會先支援「Odessey」、「The division 2」兩款大作，接下來持續洽談中，相關遊戲數量會愈來愈多；甚至我們即將在6月初台北Computex電腦大展上，亮出下半年重頭戲，全輕時尚設計創作「Prestige系列」，敬請期待！

電競創作設計潮流 白色電競跨界整合

各位觀眾，下半年起電競PC市場將迎來一場「跨界白色設計風暴！」非走一般純電競路線，不玩磅礡搶眼外觀，而將以優雅時尚風格掛帥，白色、科技銀家電造型基底，瞄準設計師與內容創作者市場！

其實這類設計款PC發展有跡可尋！據調查全球共有7.1億泛電競PC用戶，其中包含5.8億電競玩家與1.3億內容創作者。這1.3億人以PC為平台做大量資料或4K影片剪輯轉檔輸出作業，正是目標族群，且還不包含坊間相關設計行業等人士。

不僅MSI動作積極，就連Acer、Asus、捷元都將跨足這領域，無疑成為2019年PC界另一重大話題與發展！這也讓人好奇，這「創作設計PC」到底是方是扁，有何看家本領與亮點！

MSI林立偉經理指出，電競走向創作設計是趨勢，我們全新開發出兩款相對應新機「Prestige P100高階款」、「Prestige PE130入門款」，共同特色採「白色設計感」外觀，迎合創作設計師品位！高階款「Prestige P100」外觀參考時尚家電做發想，融入家庭概念；頭頂與前面板鋁質以造型擋板包覆，輔以鑽石切割、金色盾牌龍標誌來突顯質感，搭配前方RGB間接燈光透出的光暈，側邊藝術孔洞規劃，宛如一台高雅科技家電。

當然針對設計者重要的處理器效能，「Prestige P100」搭載九代最高規Core i9-9900K（從i5到i9），顯卡同樣上到RTX2080Ti高檔等級（從1660到2080Ti），記憶體內建到64GB，搭配1TB SSD硬碟，散熱同樣導入獨家三箱體氣室風暴冷卻技術，幾乎承襲自家「Trident X系列」設計思維精神，出廠還附四顆手轉螺絲供替換，提供日後簡易拆殼做CPU/GPU/SSD等元件擴充升級。

同時軟體上還搭載新開發設計師專用「Create Sense」，能針對不同剪輯或設計軟體最佳化，並依需求自設分配CPU核心數，相較系統自動調配更智慧有效率。甚至設計創作者在意的「顏色」，MSI還推出首款同系列一體成型外觀的設計師專屬螢幕「Prestige PS341WU」，內建獨家True Color軟體調校技術，強調顏色精確、色域廣，能跟主機做「一致性」精準搭配，整體規劃相當周到。當然因效能達電競機等級，也讓平常愛打遊戲的創作者或設計師，工作之餘能直接上戰場，因此大可歸類「輕時尚電競機」，預計Q3通路正式上市。

已知除MSI，另一大廠Acer 4月初在紐約亦大陣仗發表全新「Concept D創系列」，其中「 ConceptD 500」以白色視覺外觀，搭配圓滑曲線與上方木紋飾板，相當討喜受矚目，效能最高可搭Core i9與工作站等級 nVIDIA Quadro RTX4000顯卡，台灣上市未定。很棒是Genuine捷元5月起因應朝流，將旗下「頂級宙斯機5S」換上全新白色外觀，內建Core i9-9820X＋ nVIDIA Quadro P2000系列工作站顯卡，以嶄新高階創作PC面貌登場，迎接這「白色電競」世代來臨。

BTO規格訂製量身到位 VIP尊榮服務完美保固

俗話說男怕入錯行，女怕嫁錯郎！那電競PC呢？最怕選購時規格等級不到位，日後需大費周章動刀升級，耗時又耗費！我們知道，品牌機好處，出廠前會經過完整相容性測試與提供售後服務保固，但缺點規格等級被動受限於廠商，兜什麼樣配置都要接受！倘若能兼具品牌機＋DIY組裝高彈性雙特色，豈不妙哉。

「捷元『宙斯機系列』最大優勢規格能BTO量身訂製，讓玩家選好選滿一次到位！」 Genuine捷元自有品牌事業系統企劃部經理李孟倫表示：「Genuine本身為通路元件/零組件代理商，能第一時間提供最新貨源，且購買時玩家可自選想要的等級規格，包含處理器/顯卡/記憶體/硬碟等，訂製後3個工作天可取機，重點跟品牌機一樣提供嚴格相容測試，同步帶來兩大領域優點！」尤其我們還提供「全面性一條龍」服務，出廠直接搭贈TT曜越電競鍵盤/滑鼠/耳機電競周邊，無須讓玩家多花錢另購，甚至自家電競館代理品項多元，各類電競螢幕、電競椅等能都能讓玩家一次購足，Genuine李經理強調！

是的，Genuine「一條龍」配套服務，就連「內部RGB燈組改裝」也能做到！迎合電競DIY水冷超頻視覺潮流，主力超頻效能「旗艦宙斯機5S」在重量級磅礡外觀、九代頂規Core i9-9900K＋RTX2080Ti顯卡，內置水冷風扇系統與大型透明側板下，還能因應需求改裝套用3個12公分RGB發光風扇，2個LED發光燈條，輕鬆做多種RGB燈色變化模式，就連記憶體模組亦可選購發光型，讓整體看起來炫彩奪目。

除「旗艦宙斯機5S」外，剛剛提到的全新白色外觀，定位影音、繪圖軟體工作者市場「頂級宙斯機5S」，因應內容設計師族群，出廠搭贈富有設計感的微軟人體工學Art系列鍵鼠組。

另款遊戲玩家們熟悉的經典橘色外觀「遊戲宙斯機5S」，延續3、4萬元等級價位下，搭載九代Core i5六核處理器＋GTX1660系列顯卡，瞄準電競入門者與大眾學生遊戲族市場外，出廠同樣貼心搭配雷伯VRR系列電競鍵盤與滑鼠，甚至還提供超長五年安心保固。

Genuine李經理強調，自家全系列宙斯機凌駕業界打出五年零件、五年全保，加入官方會員後，還加碼五年到府維修服務，就連電競入門型「遊戲宙斯機5S」同樣享有這VIP尊榮服務！

服務保固對於電競機來說相當重要，畢竟單價比一般桌機來的高，且每天花在遊戲練功系統運作時間長。不僅Genuine捷元展現誠意，Acer Predator系列機亦提供四年保固，外加免費到府安裝、免費收送服務；Asus RGO在三年全機保固與全省皇家服務，甚至新增首年「完美保固」，不管機器損壞如何，最多只負擔20%維修費，換句話說，跟女友吵架，主機顯卡被水潑到GG壞掉嘛免驚！

只能說，這場熱夏「電競PC秀」毫無冷場精采絕倫，要效有效、要炫有炫，還有更Pro遊戲最佳化戰魂體驗與白色輕時尚電競新未來，重點能讓玩家用得安心！諸位遊戲人生的你，怎能錯過！

文【NOVA情報誌】http://ebook.nova.com.tw