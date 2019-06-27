快訊／高雄鹽埕老商場暗夜火警　9民眾急疏散

▲鹽埕區新興老商場晚間傳出火警，所幸無人傷亡。（圖／記者洪正達攝）



記者吳奕靖、洪正達／高雄報導

高雄鹽埕區新興街一間老商場晚間8點多傳出火警，消防局獲報後出動大批警消趕赴現場進行救援，所幸商場內的9位民眾即時疏散，未釀成進一步傷亡，詳細起火原因仍待調查。

消防局表示，晚間8點多接獲報案，指出在鹽埕區新興街一棟4層樓民宅冒出濃煙且有人受困，趕緊派遣大批人車趕往救援，所幸即時疏散屋內9位人員，並無造成人員傷亡，

▲鹽埕區新興區老商場火警，警消破門進行救援。（圖／記者吳奕靖攝）