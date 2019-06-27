江蘇大叔酒後喝可樂噁心嘔吐　胸腔全是「紅棕色液體」

▲飲酒示意圖，和本文當事人無關。（圖／123RF）

記者馬叔安／綜合報導

江蘇常州1名巢姓男子，日前酒後隔天早上，在沒有進食的情況下，喝了一瓶果汁和1瓶可樂，隨即出現噁心、嘔吐的症狀，最終確診為「食道下段破裂」，而且胸腔內有大量渾濁的紅棕色液體。醫生表示，食道破裂多因外傷、異物或者腹內壓驟然增高導致，患者發病前有劇烈嘔吐而導致腹內壓增高。

綜合陸媒報導，巢姓男子在16日晚間喝了約4兩（約800公克）的白酒，到了第二天早晨，因為宿醉反應沒有吃早餐，直到接近中午時分，才因口渴買了1瓶果汁喝，後來覺得還不解渴，於是又買了1瓶可樂，才喝了一半，就感覺到不適，但他還是把剩下的可樂給喝完了。

之後症狀持續，巢姓男子這才就醫，「手術發現患者食管（道）下段破裂，局部組織淤血、縱膈胸膜沿著食管縱行裂開，局部黏連明顯，胸腔內有大量渾濁的紅棕色液體，如果不及時治療，一旦發生嚴重的縱膈感染有可能危及生命。」

常州四院胸外副主任醫師俞建榮指出，食道破裂多因外傷、異物或者腹內壓驟然增高導致，「患者發病前有劇烈嘔吐而導致腹內壓增高，這也許是導致其食管破裂的主要原因，原本醉酒後就容易發生胃腸道反應，再加上空腹喝果汁、可樂，對胃腸道來說都是一個不小的刺激。」