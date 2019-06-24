影／走人行道上…下秒「啞鈴槓片」砸來！她當場爆頭噴滿血　超扯原因曝光

▼鐵槓片從天而降砸中頭部，造成女子當場噴一地血。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名女子22日走在南山地鐵站外的人行道時，突然被高空飛來的啞鈴鐵槓片擊中頭部，當場血流不止，痛到倒臥在地上。警方接獲報案後立刻調查，最後發現是附近居民在打掃家中衛生時，不小心將健身的器具弄掉，才會讓女子無辜受波及，目前涉嫌傷人的住戶已被帶到派出所接受審問。

綜合陸媒報導，事發在深圳市南山地鐵站出口處，李姓女子當時走在人行道上，卻不幸被天上飛來的啞鈴鐵槓片砸中，導致頭部瞬間噴血。從影片可見，女子痛到當場倒向左側，並且用手摀住傷口，但是鐵片顯然給她的傷害不小，讓地上染上鮮紅一片。好心民眾見狀後，立刻陪在一旁並報警。

▼李女痛到跪倒地上。（圖／翻攝自微博）

警方獲報後迅速展開調查，最終發現是附近住戶王姓女子釀禍，她當時在家裡面打掃清潔，卻不慎將一片鐵槓片由上往下丟落，導致李女頭部重創。目前李女的傷勢已無大礙，王女則被帶回派出所調查。

網友看完後紛紛留言說，「怎麼看都像故意的」、「打掃也能把鐵塊掃到飛起來，想騙我？」、「這種事情真是層出不窮」、「真的命大」、「看得我頭都痛了」、「什麼都說不小心就好啦」、「這不能只用罰錢當作懲處」、「好氣啊，這擺明是謀殺」、「這根本是殺人未遂了吧」。

▼鐵槓片傷人現場被圍上封鎖線。（圖／翻攝自微博）

據了解，深圳13日上午也傳出類似得死亡意外，一名6歲男童與媽媽拉著手走在街上，準備去上學，突然被樓上住戶墜落的玻璃窗砸倒，送醫時頭部受傷，雙腿骨折，3天候不幸身亡，導致孩子母親傷心過度一度暈倒，不料過沒多久又再次發生天降異物的事故。

▼李女被槓片砸中後，當場痛到向左倒。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）