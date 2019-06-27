　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

暗夜火警！竹南慈祐醫院緊急疏散71病患　幸無傷亡

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲竹南慈祐醫院深夜發生火警，院方人員緊急疏散樓上病患。（圖／記者黃孟珍攝）

▲竹南慈祐醫院深夜發生火警，院方人員緊急疏散樓上病患。（圖／記者黃孟珍攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮慈佑醫院27日凌晨0點15分傳出火警，院方緊急疏散5至7樓病患及家屬共71人，並安置及轉往為恭醫院救護，但其中1人則因插呼吸器無法離開病房，由消防隊現場照護，火勢濃煙約20分鐘受到控制，所幸無人員傷亡，詳細起火原因還有待釐清。

▲濃煙在5樓窗戶冒出，經逐層搜索後發現，起火點是在地下室雜物間。（圖／記者黃孟珍攝）

▲▼濃煙在5樓窗戶冒出，經逐層搜索後發現，起火點是在地下室雜物間。（圖／記者黃孟珍攝）

▲濃煙在5樓窗戶冒出，經逐層搜索後發現，起火點是在地下室雜物間。（圖／記者黃孟珍攝）

苗栗縣消防局第二救災救護大隊長曹春風表示，27日凌晨0時許接獲民眾通報，指竹南鎮慈佑醫院5樓有濃煙竄出，因緊鄰竹南分局，所以分局同仁第一時間放下手邊工作，直奔5樓先行疏散25名病患，待消防隊員抵達時，再將7名行動不便病患及6樓5名外籍看護疏散。所幸7樓護理之家設有防火門，濃煙被阻隔在外無法進入，內部34人安全無虞，但5樓1名須靠呼吸器病患無法移動，遂由消防員就近照護。

▲慈祐醫院緊急疏散71名病患及家屬，暫時安置在鄰近的竹南分局空地，一旁重症患者驚魂未定的坐在輪椅上。（圖／記者黃孟珍攝）

▲慈祐醫院緊急疏散71名病患及家屬，暫時安置在鄰近的竹南分局空地，一旁重症患者驚魂未定的坐在輪椅上。（圖／記者黃孟珍攝）

▲慈祐醫院緊急疏散71名病患及家屬，暫時安置在鄰近的竹南分局空地，一旁重症患者驚魂未定的坐在輪椅上。（圖／記者黃孟珍攝）

曹春風說，火勢不到20分鐘就被撲滅了，經消防人員逐層搜索後，發現起火點為地下室的雜物間，疑似有人燃燒病歷導致；幸好濃煙及早獲得控制，患者陸續救出，也轉往頭份為恭醫院救治；護理之家的34人也全數平安，無生命危險。

ET快訊
快訊／民進黨立委人數優勢　大法官人事案臨時會4人過關
宋仲基爆劈腿小三正面照曝光！身份是「宋慧喬造型師」婚禮也在場
罷工空服員提8訴求「僅公開4項」！不爭禁搭便車、調日支費

關鍵字：竹南慈祐醫院,火警疏散,71病患

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

吃乾麵「狂倒半碗辣椒醬」　30歲男半夜「牙起來」氣喘送醫插管險喪命

蚵民搶收成卻遇舢舨故障受困海上　海巡派艇急救回

性侵犯毆打獄友被控7年重罪　法院認獄友病死改輕判定讞

桃園義消衝火場！　慘遭圍觀阿桑抱的小狗咬一口

太平遭虐女童是否拔管？　中國附醫：須依「醫療常規」非家屬說的算

北市大安區墜樓！男無呼吸心跳送醫　警封鎖現場調查中

新莊壽山路深夜巨樹倒！　2騎士驚嚇摔車26歲女不治

暗夜火警！竹南慈祐醫院緊急疏散71病患　幸無傷亡

4友登歩道到大同大禮部落　1男抵達前突倒地昏迷送醫不治

影／台南月嫂「擠壓狂搖嬰兒」畫面曝！　媽難過：現在還是會聽到哭聲

韓國瑜政見會3分鐘跳針狂謝高雄人　「3大保證」讓網友全崩潰了

阿翔牽緊Grace手和好了！　 她露幸福甜笑…飛澳門度假「洩超閃小動作」

黃國昌電爆大法官提名人！　楊惠欽一問三不知還翻書

「大小姐」吳兆絃參加選秀　華晨宇大批「沒靈魂」...她崩潰哭了！

超萌！4金髮娃「排列組合擁抱法」 我抱你你抱他～搭配歡呼聲玩開惹

激省！窮遊也能住神級民宿？ 韓國5天4夜機加酒7500元有找

宋仲基《阿斯達》腹黑上線　 為Jisoo報仇後..笑容令人發毛

郭台銘稱中華民國「最強外掛」! 喊三贏：高雄贏、台灣贏、中華民國贏

館長後悔「不知韓國瑜是這種人」　90秒道歉8次：現在還是很愧疚

郭台銘又摃中天！手摸左胸問記者 「問你良心，有沒有做真實報導？」

吃乾麵「狂倒半碗辣椒醬」　30歲男半夜「牙起來」氣喘送醫插管險喪命

蚵民搶收成卻遇舢舨故障受困海上　海巡派艇急救回

性侵犯毆打獄友被控7年重罪　法院認獄友病死改輕判定讞

桃園義消衝火場！　慘遭圍觀阿桑抱的小狗咬一口

太平遭虐女童是否拔管？　中國附醫：須依「醫療常規」非家屬說的算

北市大安區墜樓！男無呼吸心跳送醫　警封鎖現場調查中

新莊壽山路深夜巨樹倒！　2騎士驚嚇摔車26歲女不治

暗夜火警！竹南慈祐醫院緊急疏散71病患　幸無傷亡

4友登歩道到大同大禮部落　1男抵達前突倒地昏迷送醫不治

影／台南月嫂「擠壓狂搖嬰兒」畫面曝！　媽難過：現在還是會聽到哭聲

旅遊旺季來了！法界提醒旅遊契約權益別忘記

被父母丟給爺奶養　她為上大學兼3份工作…民宿員工心疼PO網

2歲女連吞14顆磁石　醫檢查驚現腸管壞死「5處穿孔」

彭博：華為攜手中國軍方　至少10研究包括AI、無線電通訊

罷工讓步！長榮空服員調整4大方向　8大訴求前後比一比

罷工空服員提8訴求「僅公開4項」！　不爭禁搭便車、調日支費

貿易戰衝擊投資人信心！　投資股票時機調查跌至近6年半新低

小狗拖後腿奮力爬！走一半突「痊癒」　旁邊「黑狗問號」笑翻網

吃乾麵「狂倒半碗辣椒醬」　30歲男半夜「牙起來」氣喘送醫插管險喪命

多維TW／「把中國帶回台灣」 相融意識正發酵

社會熱門新聞

澎湖8遊客被按喇叭　竟砸爛復康..

狂領亡夫2800萬　知名媒體後..

26獨木舟遭離奇鑽洞　海上求婚..

台南月嫂「擠壓狂搖嬰兒」畫面曝

撞擊瞬間曝！重機換車道遭撞釀1..

三重小黃擦撞重機　後座女噴飛亡

男蟲2月騙70萬　護理師自責：..

4友赴太魯閣攀步道　1男終點前..

新莊壽山路深夜巨樹倒！26女騎..

媽媽男友逼摸下體　女童險遭性侵

快訊／女嬰疑遭虐腦損　檢傳喚保..

年輕父攜小姐弟燒炭1死！妻再見..

即／苗栗慈祐醫院起火！病患凌晨..

快訊／國道深夜車禍！3車擦撞釀..

更多熱門

讀者迴響

發燒話題

味全龍 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 羅志祥于大夢 王令麟 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

快訊／宋慧喬、宋仲基確定離婚！

快訊／宋慧喬出聲了！認了離婚原因

嬤煮特製咖啡給日軍喝　真相驚呆

美女作家下體飄異味！伸手一摸傻了

剛拿贊助辦完婚禮…網紅1週火速宣布離婚！

宋仲基爆「偷吃老婆閨蜜」早有離婚徵兆！

前AV女優全裸直播遭逮　為賺生活費

王中平離家1月　余皓然淚崩長腫瘤

全家限時3天「大冰拿鐵、美式買一送一」

離婚宋慧喬！宋仲基1月前剛放閃「結婚讓我安定」

宋仲基離婚聲明曝光！和宋慧喬N月前就分居

具荷拉洋裝整件滑落！Nu Bra掉出

最後24小時！準颱風聖帕路徑出爐穿日

宋仲基哽咽「我們被石頭絆倒」！2年前童話誓詞心酸

騎士等紅燈驚見五腳蜈蚣！萬人讚爆

更多

最夯影音

更多

韓國瑜政見會3分鐘跳針狂謝高雄人　「3大保證」讓網友全崩潰了

阿翔牽緊Grace手和好了！　 她露幸福甜笑…飛澳門度假「洩超閃小動作」

黃國昌電爆大法官提名人！　楊惠欽一問三不知還翻書

「大小姐」吳兆絃參加選秀　華晨宇大批「沒靈魂」...她崩潰哭了！

超萌！4金髮娃「排列組合擁抱法」 我抱你你抱他～搭配歡呼聲玩開惹

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面