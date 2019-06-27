暗夜火警！竹南慈祐醫院緊急疏散71病患　幸無傷亡

▲竹南慈祐醫院深夜發生火警，院方人員緊急疏散樓上病患。（圖／記者黃孟珍攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮慈佑醫院27日凌晨0點15分傳出火警，院方緊急疏散5至7樓病患及家屬共71人，並安置及轉往為恭醫院救護，但其中1人則因插呼吸器無法離開病房，由消防隊現場照護，火勢濃煙約20分鐘受到控制，所幸無人員傷亡，詳細起火原因還有待釐清。

▲▼濃煙在5樓窗戶冒出，經逐層搜索後發現，起火點是在地下室雜物間。（圖／記者黃孟珍攝）

苗栗縣消防局第二救災救護大隊長曹春風表示，27日凌晨0時許接獲民眾通報，指竹南鎮慈佑醫院5樓有濃煙竄出，因緊鄰竹南分局，所以分局同仁第一時間放下手邊工作，直奔5樓先行疏散25名病患，待消防隊員抵達時，再將7名行動不便病患及6樓5名外籍看護疏散。所幸7樓護理之家設有防火門，濃煙被阻隔在外無法進入，內部34人安全無虞，但5樓1名須靠呼吸器病患無法移動，遂由消防員就近照護。

▲慈祐醫院緊急疏散71名病患及家屬，暫時安置在鄰近的竹南分局空地，一旁重症患者驚魂未定的坐在輪椅上。（圖／記者黃孟珍攝）

曹春風說，火勢不到20分鐘就被撲滅了，經消防人員逐層搜索後，發現起火點為地下室的雜物間，疑似有人燃燒病歷導致；幸好濃煙及早獲得控制，患者陸續救出，也轉往頭份為恭醫院救治；護理之家的34人也全數平安，無生命危險。