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【廣編】味全龍與直播平台跨界合作　首辦中職球團選秀節目「愉悅龍們」

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▲▼味全龍邀請球迷一同推薦選秀狀元。（圖／業者提供）▲▼味全龍邀請球迷一同推薦選秀狀元。（圖／業者提供）

▲味全龍邀請球迷一同推薦選秀狀元。

圖、文／味全龍提供

味全龍正式加盟後，7月1日就是眾所矚目的中職新人選秀會。今日中職宣布報名人數總計141人，寫下歷史新高紀錄。味全龍特別跨界與亞洲即時互動媒體龍頭17 Media、新世代的體育頻道ELEVEN SPORTS共同合作，於6月27日（四）晚間7至8點，開設「愉悅龍們」直播節目，並由17 Media人氣直播主Amis搭配ELEVEN SPORTS當家主播陳雄威共同主持，邀請味全龍隊總教練葉君璋、教練張泰山、黃煚隆，與球迷互動分享選秀內容！

味全龍相隔20年後重新復出，本次選秀對球團至關重要，尤其是今年球團握有「中職選秀狀元籤」，相隔20年後的第一位味全龍狀元令教練團傷透腦筋。把握這難得歷史時刻，球團邀請球迷一同參與，25日起只要球迷在17直播《味全龍隊》官方帳號的貼文中（網址：http://bit.ly/2Y9CKT8）推薦選秀狀元，並說明推薦原因，即有機會獲得教練們的簽名球帽。

請繼續往下閱讀...

球迷推薦人氣最高的狀元人選名單，也將在「愉悅龍們」節目中面薦給教練團，觀眾除了可以聽到第一手味全龍選秀策略，更可在節目中進行最即時的投票互動。

7月1日選秀日晚間六點也記得鎖定ELEVEN體育一台現場直播，讓所有球迷朋友可以看到球團制服組辦公室選秀的精彩討論畫面，制服組辦公室也會將第一手討論訊息傳遞給總教練作為選秀決定，請球迷一起來感受！

ET快訊
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關鍵字：中職,棒球,直播,味全龍

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