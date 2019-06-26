放棄爭取民進黨汐止立委提名　沈發惠：不是禮讓黃國昌

▲黃國昌。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

去年未爭取新北市議員連任的民進黨中常委沈發惠，透過臉書正式宣布不爭取新北市第12選區（汐止等7區）立委提名，被視為民進黨將繼續禮讓時代力量立委黃國昌。沈發惠26日出席民進黨中常會前表示，不是禮讓，而是讓黨有更大空間作布局。

外傳民進黨早在4月的提名策略小組會議中，就已經定調要禮讓時代力量的現任3席區域立委，這段時間積極勸退沈發惠，對此，沈發惠先是在25日透過臉書表示，他將不爭取立委提名，除了全力投入總統蔡英文輔選工作外，是希望能團結、凝聚更多進步的力量，讓黨中央有更寬廣的空間去集結其他進步的力量、共同布局，以贏得2020國會優勢，共同守護台灣民主。

沈發惠26日面對媒體時也公開強調，不是禮讓的問題，關於整個立委布局，黨中央會做整體考量，黨有徵詢他的意見，自己希望對選區對黨都有清楚交代，經過思考後，他認為總統大選狀況艱困，對他來講投入助選工作比個人選更有意義。

沈發惠坦言，的確是希望透過給黨更大的空間去做整體的戰略考量，他認為明年的大選立委選戰跟總統大選息息相關，立委席次也會被總統大選牽動。至於黃國昌怒斥民進黨不要再講是禮讓，沈發惠說，他同意不要說是禮讓，重申重點是為總統大選做整體的布局考量。