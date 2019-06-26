Raspberry Pi 4單板電腦上市！效能比擬PC　佛心售價最低僅1千出頭

▲Raspberry Pi 4。（圖／取自Raspberry Pi）

科技中心／綜合報導

樹莓派（Raspberry Pi）發布新一代Model B格式單板電腦Raspberry Pi 4，與前一代Raspberri Pi 3+相比，Raspberry Pi 4在處理器、介面都有所提升，並多了2GB和4GB兩種記憶體版本可供選擇。是首款號稱具備類似PC效能的Raspberry Pi產品，能給使用者完整的桌機體驗。

新一代Raspberry Pi 4單板電腦CPU採用Broadcom 2711 Cortex-A72 64位元四核心，單核心時脈可達1.5GHz，效能較上一代快3倍。並提供1GB、2GB及4GB三種記憶體大小可選擇，最低售價35美元（約新台幣1099元）起。

Raspberry Pi 4具備2組microHDMI type D接槽，能雙螢幕輸出並支援4K畫質；供電部分則從過去的USB micro-B改為USB-C，同時支援5V 3A供電。至於軟體方面，新Raspbian軟體採用基於新版Debian 10 Buster作業系統的修改版本。

除此之外，Raspberry Pi 4支援無線網路Dual-band 802.11ac規格，以及有線Gigabit Ethernet 4Gbps頻寬，並支援藍牙5.0、搭載2個USB 3.0及2個USB 2.0連接埠，使用VideoCore VI繪圖核心，可支援OpenGL ES 3.x。

▼Raspberry Pi 4。（圖／取自Raspberry Pi）

據科技網站IT Pro的評論，Raspberry Pi 4乍看下與過去型號並無太大變化，但因其連接埠布局較前幾代有所不同，因此無法適用過去型號的外殼，需另外以約5美元的價格購入外殼。規格方面，Raspberry Pi 4速度明顯提升，但與入門級PC相比的話，仍遠遠低於搭載英特爾Y系列處理器的性能。另外，雖然其運行一台顯示器時，並未出現太大問題，但若同時運行兩台顯示器，速度會顯著下滑。

值得一提的是，Raspberry Pi 4更強大的組件顯然較過去釋放更多熱能，但其熱管理和散熱方面存在一些問題，迫切需要透過添加散熱器來有效解決。不過總結來說，Raspberry Pi 4仍可稱之為一工程奇蹟，IT Pro認為，能將其與傳統PC比較，就是證明Raspberry Pi 4的確有足以與傳統PC匹敵的能力。