高雄外海驚現「雙水龍捲」！2超厚雲柱直衝天際　清晰畫面曝光...網驚呆

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受到強對流雲系移入的影響，中央氣象局25日上午針對高雄、恆春半島發布大雨特報，而高雄外海也出現奇特的景象，被民眾給拍了下來，只見「雙水龍捲」矗立在海上，相當驚人。

▲高雄外海出現「雙水龍捲」。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急提供）

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根據中央氣象局資料，龍捲風是一種範圍小卻極強烈而危險的旋風，可發生於陸地（稱陸龍捲）或海上（稱水龍捲）。發生原因是由於熱帶溼熱氣團向北推進，而高空則有乾冷氣團侵入，發生渦旋運動，形成濃厚的積雨雲，當渦旋運動愈趨猛烈時，可自雲中直降至地面，形成漏斗狀的雲柱。

資料顯示，龍捲風破壞力驚人，是所有大氣現象中破壞力最大的，但範圍很小，在天氣圖上不易發覺，會在鋒面雷雨或颱風侵襲期間伴生。

▲「雙水龍捲」奇景驚呆網友。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急提供）

從臉書粉絲專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」PO出的照片及影片可看到，25日高雄外海出現水龍捲，一次還出現2個，只見「雙水龍捲」雲柱相當厚，上達雲層下接海面，畫面相當壯觀，也引發民眾搶拍。

照片曝光後，許多網友紛紛留言，「哇哇哇，會有哥吉拉出現嗎！」、「當兵時在高雄外海就遇到2次，一次軍艦還從兩個水龍捲中間過去」、「我可以跟神龍許願嗎？」、「挺壯觀的」、「難得的景象」。

▲雙水龍捲景象目睹民眾搶拍。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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