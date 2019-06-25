　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高雄外海驚現「雙水龍捲」！2超厚雲柱直衝天際　清晰畫面曝光...網驚呆

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

地方中心／綜合報導

受到強對流雲系移入的影響，中央氣象局25日上午針對高雄、恆春半島發布大雨特報，而高雄外海也出現奇特的景象，被民眾給拍了下來，只見「雙水龍捲」矗立在海上，相當驚人。

▲▼高雄水龍捲。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急提供）

▲高雄外海出現「雙水龍捲」。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急提供）

請繼續往下閱讀...

根據中央氣象局資料，龍捲風是一種範圍小卻極強烈而危險的旋風，可發生於陸地（稱陸龍捲）或海上（稱水龍捲）。發生原因是由於熱帶溼熱氣團向北推進，而高空則有乾冷氣團侵入，發生渦旋運動，形成濃厚的積雨雲，當渦旋運動愈趨猛烈時，可自雲中直降至地面，形成漏斗狀的雲柱。

資料顯示，龍捲風破壞力驚人，是所有大氣現象中破壞力最大的，但範圍很小，在天氣圖上不易發覺，會在鋒面雷雨或颱風侵襲期間伴生。

▲▼高雄水龍捲。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急提供）

▲「雙水龍捲」奇景驚呆網友。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急提供）

從臉書粉絲專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」PO出的照片及影片可看到，25日高雄外海出現水龍捲，一次還出現2個，只見「雙水龍捲」雲柱相當厚，上達雲層下接海面，畫面相當壯觀，也引發民眾搶拍。

照片曝光後，許多網友紛紛留言，「哇哇哇，會有哥吉拉出現嗎！」、「當兵時在高雄外海就遇到2次，一次軍艦還從兩個水龍捲中間過去」、「我可以跟神龍許願嗎？」、「挺壯觀的」、「難得的景象」。

▲▼高雄水龍捲。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲雙水龍捲景象目睹民眾搶拍。（圖／記者吳奕靖翻攝）

【更多新聞】

127公分「透納氏症」女孩！夢想開咖啡廳　勇敢跨出第一步：當超商店員

她衰收客訴「上班時間喝酒」　主管補刀「酒精濃度5%」...網笑噴

盜領88歲母367萬存款讓兒爽買奧迪　她再騙蓋手印和解...老母心痛淚噴

ET快訊
直播／空服員本人出面也拿不回三寶　長榮航空出面說明了
快訊／屏東2名傘兵跳機後墜地！疑吃風不足搶救中
韓國瑜第四度遭嗆！女學生獎狀後藏紙條「做好做滿」
7/1新制懶人包！「8重大措施」一次看　餐飲內用不提供吸管

關鍵字：高雄,水龍捲

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／近百位空服員想歸隊！工會拒還三寶　長榮：會協助報案

訓練孩子自行吃飯　鄰居阿婆一進門「端起碗追著餵」...媽制止遭嗆：寵小孩

喝早餐店紅茶吸到異物　撕開封膜…驚見「漂浮5黑屍」！

高雄外海驚現「雙水龍捲」！2超厚雲柱直衝天際　清晰畫面曝光...網驚呆

緊急停水！台中25日下午2點起「停水23hrs」　影響16萬3千戶

直播／空服員本人出面也拿不回三寶　長榮航空對外說明了

長榮空服員罷工第6天　鄭文燦：市府願做勞資協商平台

不可思議　高高的電線桿上竟然冒出7顆紅通通的火龍果

雨區向北擴大！新北宜蘭等15縣市大雨特報　防雷擊、強陣風

工會成員但沒罷工！空姐年曆正妹「1251字吐心聲」　挺長榮高薪＆福利

羅志祥和韓庚打賭「輸的吃蘋果核！」　意外損失愛將崩潰：說好的幸福呢～

623大遊行！凱道湧萬人冒雨參加 館長：讓大家再次看見台灣人的力量

法國榜首挑戰台灣高中學測！　連考英文都卡關：真的很難...

非常不妥！轟623大遊行侵第四權 韓國瑜：民眾怎不反應黑韓媒體？

李聖經清亮嗓音唱《A Whole New World》　茉莉公主讚嘆：太迷人了！

女歌手抗癌7年！半臉癱瘓仍愛笑　不向病魔低頭...盼自身經歷助他人

藍鵲樹叢狂抖！全身「爬滿螞蟻」　賞鳥前輩神解析網驚：長知識了

陳學冬輔導Angelababy克服恐高！　李晨讚嘆：可以開心理診所了

BY2拚選秀大跳《DNA》！！　甩飛耳麥「秒應變」...網讚：偶像水準

愛犬上廁所！家人幫撐「大陽傘」　雨天怕牠淋濕...網笑：娘娘出巡

快訊／近百位空服員想歸隊！工會拒還三寶　長榮：會協助報案

訓練孩子自行吃飯　鄰居阿婆一進門「端起碗追著餵」...媽制止遭嗆：寵小孩

喝早餐店紅茶吸到異物　撕開封膜…驚見「漂浮5黑屍」！

高雄外海驚現「雙水龍捲」！2超厚雲柱直衝天際　清晰畫面曝光...網驚呆

緊急停水！台中25日下午2點起「停水23hrs」　影響16萬3千戶

直播／空服員本人出面也拿不回三寶　長榮航空對外說明了

長榮空服員罷工第6天　鄭文燦：市府願做勞資協商平台

不可思議　高高的電線桿上竟然冒出7顆紅通通的火龍果

雨區向北擴大！新北宜蘭等15縣市大雨特報　防雷擊、強陣風

工會成員但沒罷工！空姐年曆正妹「1251字吐心聲」　挺長榮高薪＆福利

「粗暴基」急拉安全帶　緊張扯錯條網笑：前面有臨檢膩？

地檢署大門口賞賓士車　C250起標價43萬「甜到蛀牙」

向工會取回「三寶」證件比取經還難？　長榮航空：協助空服員報警處理

遭竊2萬元GUCCI包報案「沒三聯單」　菜鳥警坦承「疏失」補發

腸病毒71型疫情持續！北部1歲男童確認重症「病程長達1個半月」

哈欠＝對不起！汪汪5種「肢體語言」大解析...主人你讀懂了嗎？

盧廣仲拿視帝後再接戲！　客串《月村》被郭子乾虧：開始會挑戲了

少女沒勇氣跳橋請他「幫忙推」　離譜男真的照作被控殺人

周杰倫兒子「清楚正臉」首曝光！暴風抽高直逼爸大腿　肉Q臉根本迷你周董

小三汪陪爸霸佔沙發怪姿爽睡！　媽欲哭無淚：明明是我救回來的

看VR色情片男友呻吟伸鹹豬手　揭開時卻發現女友全程錄...QQ

生活熱門新聞

即／18空服員起飛前臨時罷工　..

長榮總座淚招募200人！交通部..

長榮證實40人停止罷工！工會拒..

長榮：超過70名空服員表達想回..

大家都醒了！韓國瑜頒獎3度被嗆

內勤嗆「不爽我來做」遭空姐酸長..

酸內勤長相空姐道歉：狗咬我不該..

哈孝遠挺罷工：她們葛屁機會大很..

再下2天梅雨結束　「3號颱是否..

罷工100小時！工會放軟連三退

名嘴嗆：去華航啊　空姐爆氣反擊

《為什麼愛說謊》絕版　出版社回..

7/1新制上路！「8重大措施」..

律師引法條4點分析長榮罷工不合..

更多熱門

相關新聞

花6500萬清水溝　網酸：韓導發大財

高雄25日上午下起大雨，民眾直擊左營區多個路段出現嚴重積水情形，整條道路被水覆蓋，變成「泥黃色小河」，臉書「只是堵藍」粉絲專頁就PO出一段淹水影片，大酸「韓導發大財、高雄淹大水」，「這就是花6500萬清水溝的結果」。

小二童認母偏心　離家孤零零站路燈下

愛河變巧克力星冰樂　網：天天換口味

「超商大夜女店員」遭肇逃休旅車撞倒又被小黃輾

投資人熱烈！國產署標出4宗地上權

讀者迴響

發燒話題

味全龍 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 羅志祥于大夢 王令麟 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

即／18空服員起飛前臨時罷工　長榮證實曠職

長榮總座淚招募200人！交通部回應了

說愛妳一輩子！3星座男「承諾都是屁」

長榮證實40人停止罷工！工會拒還證件

長榮：超過70名空服員表達想回來上班

館長霸氣反擊　黃暐瀚千字回應了

雄中生突襲韓國瑜　校長20字護同學

女學生獎狀背後藏機關做好做滿

大家都醒了！韓國瑜頒獎3度被嗆

內勤嗆「不爽我來做」遭空姐酸長相

酸內勤長相空姐道歉：狗咬我不該咬回去

男大生逼女友超商外套蓋頭　下場慘

元元《玩很大》6連敗被罵哭！

胖到被笑「像張庭奶奶」！林瑞陽12天怒甩5公斤

愛河變巧克力星冰樂　網：天天換口味

更多

最夯影音

更多

羅志祥和韓庚打賭「輸的吃蘋果核！」　意外損失愛將崩潰：說好的幸福呢～

623大遊行！凱道湧萬人冒雨參加 館長：讓大家再次看見台灣人的力量

法國榜首挑戰台灣高中學測！　連考英文都卡關：真的很難...

非常不妥！轟623大遊行侵第四權 韓國瑜：民眾怎不反應黑韓媒體？

李聖經清亮嗓音唱《A Whole New World》　茉莉公主讚嘆：太迷人了！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面