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多維TW／開大門「迎台商」 不能只看表象

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（圖／東方IC 攝）

文／楊雅琳　圖／多維TW提供

世界台灣商會總會長李芳信日前帶著幾位20多年前替台灣開疆闢土的「要角」返台開記者會，提及「台商二三代已與台灣失去感情連結」，希望能把運籌海外的資金投回台灣協助拉抬經濟。政府此時更藉著中美貿易戰熱度，決心「開大門」，火速修法，計劃將原本對回流資金課徵的20%稅率，調降到第一年匯回的稅率為8%，如有實質投資，還會退回半數，等於稅率僅約4％到5％。給出利多，吸引更多台商回流。

錢回台灣，願景當然令人開心，就像韓國瑜在高雄喊出「發大財」讓外界充滿期待，但這些資金趁勢回流，對台灣產業和就業是否真有幫助，抑或是「趁火」要求降稅，規避稅率洗錢，再流出投資別處，更須高度關注。

政府力捧台商 挨批「選舉考量」

請繼續往下閱讀...

「我們不斷幫台灣調整經濟體質，終於迎來了投資大爆發。外商加碼投資，台商競相回流，還有前瞻特別預算的投資帶動了內需成長。」總統蔡英文在就職三週年談話上，大力宣傳經濟成果，自認長期抗拒中國大陸誘惑，守住台灣價值，讓台商在中美貿易戰夾殺下，願意回到台灣實質投資，更讓政府樂得形容是「歷史性的難得機遇」。其實，機遇不只這麼一次。

回顧2010年，受2008年金融海嘯影響，馬政府時期提出「鮭魚返鄉專案」，但沒有限制投資方式。當時許多台商透過發行「台灣存託憑證」（TDR）方式，讓資金流回，本預期可讓台灣紓解壓力，可惜這些資金沒有注入實質投資，反而助長金錢遊戲，拖垮經濟，讓高物價和低薪壓得年輕人喘不過氣。

【知識點：台灣存託憑證】又稱「第二上市」，指該企業已經在國外上市，另外在台灣申請上市，以存託憑證掛牌方式募資｡

當年，頂新集團展開五鬼搬運法，利用鮭魚返鄉的回流資金買進台北金融大樓（101大樓）的37%股權，隨後又質押101的股票，將取得資金匯往海外存放，再以「美元定存單」作為帝寶等豪宅貸款的副擔保。實際上，頂新來來去去就只有一筆錢，騙走台灣人民信任，事後遭到檢察官揭露。

2012年，馬政府祭出「加強推動台商回台投資方案」，藉由放寬雇用外勞比例至40%，藉此吸引台商返鄉，等於每雇用100名本勞即可聘雇40名外勞，讓外勞人數從2012年的44.5萬人，攀升到如今超過70萬人，造成勞動市場失衡，不僅未帶動台灣就業市場和平均薪資，反而拉低了薪資水準。這些都是令台灣經濟難以翻身的悲劇。

如今，受中美貿易戰影響，引發台商回流，起因雖異，但政府同樣對回流台灣資金「開大門」擁抱並大肆宣傳，要求立法院將《境外資金匯回管理運用及課稅條例》列為優先審理法條，將原先20%課稅，降低到第一年匯回的稅率8%。

蔡政府怕重蹈覆轍，限制台商資金回流要有實質投資，尤其鼓勵台商將資金投向國家產業創新計劃中的「5+2產業」，包含「智慧機械」、「亞洲·矽谷」、「綠能科技」、「生醫產業」、「國防產業」、「新農業」及「循環經濟」，遏止當年頂新的槓桿煉金術重演。但馬政府當年失敗的外勞政策，還是讓外界擔憂，是否會加大勞動市場失衡。儘管勞動部長許銘春回應「40%已經是天花板，不會再增加」，但法規是人訂的，且選舉將至，民眾仍會擔憂政府為了拚政績而重蹈覆轍。

「拚經濟」一直是20年來的台灣最大難題。蔡政府上任已三年，要拉抬台灣經濟，為何不早點動起來？反而在面臨明年總統大選之際才加速修法，還配合經濟部線上社群，對年輕人強力宣傳「政績」。民眾這些疑慮，政府都該與社會妥善溝通。

「拚經濟」下的政治陰影

「時機」當然確實是吸引台商回流的關鍵，外界認為中美貿易戰夾殺下，「台灣製造」能強勢重返國際，預估台商將有兆元資金回台，經濟部更承諾截至今年年底，會有新台幣1,000億元投資到位。

擬返鄉的台商宣稱「我們是回來台灣花錢的」，但政院降稅到8%，他們不滿足，要求稅率降到5%。資金流對台灣稅收確實有幫助，可改善國債、將海外資金轉投資到實體產業，將產業升級的「台灣製造」直接出口美國，取代過去三角貿易的「中國製造」，但箇中利弊，政府應全盤考慮。

「台商回流當然跟大選有關，現在幾個法案都急著通過，都是考量在選舉前給出利多。」台大政治系教授蘇宏達強調，台商回流的資金，須回歸到實體經濟上，才能產生幫助。同時，還不能缺電、缺勞工與土地，但現在許多回流台商如雨後春筍般搶先「獵地」，給了外界期待，但最後會不會真的建廠，則充滿變數，需要再觀察。

而商人「在商言商」，一切都還是以「利潤報酬」為優先考量，近日，由資誠聯合會計師事務所等機構編製發佈的《2019台灣併購白皮書》也提及，在中美貿易戰夾殺下，促使台灣企業重新思考全球佈局以分散風險，也就是說，「返家」不是台商唯一選項，只是「利益考量」。官商聯手及政治權衡之下，總是人民被當成犧牲品。

蘇宏達也認為，中美貿易戰張力十足，但台商不一定要回台灣，企業本來就會根據產業需求及利潤實際面，「選擇離開中國大陸市場」，有些則是計劃前往東南亞新興市場。台商在企業分散風險考量下，產品附加價值較高、不那麼仰賴勞動密集的廠商，本來就會選擇回到台灣。政治人物為了選舉，甚至將中美貿易戰形容成「台灣最好的時機」，這是明顯的誤導。

台商回流，對台灣而言當然是機遇，但政府應在其中扮演重要的權衡角色，而不是純粹當作選舉工具、胡亂畫大餅。如何避免資金用來炒房或是投資到一些高汙染產業，還要避免外勞及薪資議題惡化，這些都是需要同時審慎評估的。

拚經濟，絕非「中美貿易戰了，台商快回台灣吧！」這樣的表象。能源議題、人才外流、未來的產業規劃，都需要政府打造出一套久遠方案。要救經濟，就需改變過去20年選舉政治下所習慣的「口號拚經濟，腦袋算選票」，真正把人民的期待放到心上，把握住經濟發展的本質。

ET快訊
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關鍵字：多維TW,台商

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