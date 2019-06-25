北埔冷泉往五指山必經路崩塌！道路封閉　用路人請注意改道

▲北埔往五指山的必經道路，晚間發生路面崩塌。（圖／北埔鄉公所提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣北埔鄉37線冷泉附近，晚間因道路發生路面崩塌，造成交通中斷。鄉公所表示，下午山區下起大雨，使得大坪溪溪水暴漲沖刷，造成道路下邊坡擋土牆掏空崩塌，長度約有100米，由於夜間無法觀測路基流失程度，因此鄉公所先緊急決定暫時封閉道路，待26日早再與土木技師勘查後再決定是否開放通行。

北埔鄉長莊明增表示，晚上八點半接獲公所同仁回報，分駐所和消防分隊等都有接到鄉親的消息，在北埔冷泉上來200公尺左右，於竹37縣13.7K的路段，有崩坍的狀況，莊明增於晚間九點左右趕往現場會勘，發現因為該路段正好是溪水沖刷的迎水面，造成水沖刷道路的邊坡，路基被掏空，連帶有一根電線桿滑下去。

莊明增說，現場崩塌的寬度3米、長度100公尺，因為夜間無法觀測路基流失程度，且又在現場看到有裂縫痕跡，擔心半夜溪水會持續沖刷，造成危險，決定先封這一條路，除了交通受阻外，目前尚未造成停電等其他影響，鄉公所也提醒用路人，由於這一條是北埔通往五指山必經的道路，若民眾上班要往竹東方向，可從另一條道路通行。崩塌路段附近並無住家，目前也未造成停電等影響，鄉公所也會聯繫縣府派土木技師勘查後再決定是否開放通行，以及決定搶修的方式。

▲鄉公所緊急先將路段封閉。





