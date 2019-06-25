轎車失控撞斷測速桿！網嗨翻：把你擊垮　警一句話心碎滿地

▲灰色轎車撞斷照相測速桿。（圖／翻攝臉書《爆廢公社公開版》，下同）

地方中心／高雄報導

測速照相機讓不少駕駛人相當討厭，常常讓人荷包大失血！有網友24日在臉書PO出2張照片，1輛灰色轎車在高雄大魯閣附近發生車禍，當場把路中的測速桿撞斷，網友卻惡搞標題寫道，「每一次都是你拍我超速，這次我要把你擊垮。」網友看了則一面倒的大讚肇事者，「英雄，全台灣人民感謝你。」

警方表示，灰色轎車與拖板車在前鎮區中安路、明鳳五街口發生追撞，導致灰色轎車失控衝向中央分隔島，還撞斷了測速桿。拍下車禍畫面的網友把照片PO上臉書《爆廢公社公開版》並寫道，「每一次都是你拍我超速，這次我要把你擊垮。」從照片中可見，灰色轎車卡在中央分隔島，車底卡一支被撞斷的測速桿，而車子右後輪脫落、右半邊全凹陷變形。

此文一曝光，上千網友紛紛留言大讚肇事車主「我的偶像」、「高雄會記得你的」、「感謝車主，做了一件我一直想做又做不到的事情」、「幹得好」、「全體市民感謝您」、「犧牲小我完成大我」、「你做了全世界車友都想做的事情」。

然而警方卻表示，這支測速桿是舊型的，已淘汰不用，現在純屬做警示用途，但仍屬公物，仍須釐清相關責任依法向肇事車主求償。

▲灰色轎車撞斷照相測速桿，網友一面倒叫好。

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