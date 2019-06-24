工研菁英獎揭曉　無毒環保膠、物流辨識、微藻養殖獲獎

▲左起為工研院巨資中心組長林昱仁、工研院材化所組長林顯光、工研院院長劉文雄、工研院服科中心陳慧娟組長、工研院綠能所萬皓鵬組長。（圖／工研院提供）

記者姚惠茹／台北報導

工研院今（24）日揭曉素有科技界「奧斯卡」之稱的工研菁英獎，包括獲得傑出研究金牌獎的「無毒環保膠」，獲得產業化貢獻金牌獎的「微藻減碳創能與生技健康」、「協助商務服務業掌握關鍵消費意圖」、「物流產業加值應用」。

工研院院長劉文雄表示，這次工研院選出的「傑出研究金牌獎」與「產業化貢獻金牌獎」，呼應政府「5+2產業創新計劃」涵蓋從數位經濟、智慧物流到環境永續，均是以前瞻的研發，協助產業價值不斷翻轉躍升的成功案例。

▲工研院「無毒環保膠及曲木應用」榮獲「傑出研究獎金牌獎」。（圖／工研院提供）

其中「無毒環保膠及曲木應用」榮獲傑出研究獎金牌獎，主要是以往板材使用尿素甲醛樹脂做為黏著劑，會釋出對人體有害的甲醛，而工研院開發的無毒環保膠，不含甲醛且黏著性、耐水性佳，目前已獲得台、日、美專利，符合全球最嚴格之NAF標準及美國環保局EPA最新標準TSCA-6，可協助建築、裝潢等傳統產業轉型再升級，往無毒家園更進一步。

▲工研院「物流產業加值應用推動」榮獲「產業化貢獻金牌獎」。（圖／工研院提供）



至於榮獲產業化貢獻金牌獎的則有「物流產業加值應用推動」，主要是國人自行研發的第一座動態才積重量測量辨識系統，每天可快速丈量上萬件包裹的體積與重量，將進貨計費自動化，並以AI儲揀決策加速出貨。

同時，工研院研發台灣第一套物流服務型機器人(iAGV)，以全球首創天花板定位導航技術，提供省力揀理貨之搬運移動服務，在調度車輛部分，高效AI配送排程(iRouting)與IOT運力整合服務技術，將人工智慧導入路徑規劃的環節並促進車輛共享，提升配送效率，並已導入新竹物流、全日物流及京揚國際等物流龍頭業者，還與超商業者萊爾富合作。

▲工研院「協助商務服務業掌握關鍵消費意圖」榮獲「產業化貢獻金牌獎」。（圖／工研院提供）

還有「協助商務服務業掌握關鍵消費意圖」也榮獲產業化貢獻金牌獎，主要是在協助電商、影音平台等商務服務業者，以10種以上的多重演算法，分析網站瀏覽者的點擊歷史與交易資料，預測消費者的想法，提高個人化推薦的精準度，以台灣電商龍頭業者momo為例，透過系統推薦，帶動營收躍升，同時提升顧客黏著度。

▲工研院「微藻減碳創能與生技健康」榮獲「產業化貢獻金牌獎」。（圖／工研院提供）



最後「微藻減碳創能與生技健康」也榮獲產業化貢獻金牌獎，則是將高排碳工業的二氧化碳捕獲後，延伸應用於微藻養殖，依據藻種的不同，可生產用於能源的高固碳率微藻或生產含高單價物質的微藻，將二氧化碳轉化為能源及高值化產品。

此外，以工研院生物技術平台，成功發展微藻固碳、養殖、採收到萃取的各項關鍵技術及系統，並鏈結生技領域，成功開發蝦紅素醫美保健產品與特色保健食品，達成高值化產品應用，兼具碳循環、能源及經濟等效益，並與台泥公司合作研發，建置全球首座結合鈣迴路捕碳系統的微藻養殖示範場及國內首座雨生紅球藻養殖場，還鏈結國內微藻上中下游產業，透過技術與專利授權，以整廠輸出方式，協助產業進軍國際，落實碳循環的永續環境目標。