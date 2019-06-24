福衛七號周二發射模擬影片曝　6衛星每天供「4000點資料」估颱風路徑更準

▲福衛七號發射模擬影片。

▲福衛七號將在美國佛羅里達州梅里特島，搭載太空探索科技公司獵鷹重型火箭升空，圖為發射模擬畫面。（圖／翻攝「SpaceX」YouTube）

記者陳俊宏／綜合報導

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福衛七號將於台灣時間周二（25日）上午11時30分起，開啟為時4小時的「發射窗口」，火箭在這期間都可以發射，如今發射模擬影片也曝光。福衛七號是氣象衛星，準備接棒「天氣衛星老將」福衛三號，未來將提供比福衛三號精確度再高一成的氣象預報，6枚衛星每天可提供4000點大氣資料，提升颱風等劇烈天氣預測準確度，獲專家譽為「進化版的溫度計」。

國家太空中心（NSPO）介紹，福爾摩沙衛星七號計畫（簡稱福衛七號計畫）為台美雙方大型國際合作案，執行單位為太空中心與美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）；本計畫是福衛三號的後續計畫，任務目標為建立高可靠度操作型氣象衛星系統，延續福衛三號計畫的掩星氣象觀測任務，將於低傾角布署6枚任務衛星，以密集提供中低緯度的氣象觀測資料。

太空中心說，福衛七號衛星上將搭載全球衛星導航系統無線電訊號接收器，可接收美國的GPS及俄國的GLONASS全球衛星導航系統（GNSS）訊號，藉由量測無線電掩星訊號，可推導出大氣層壓力、溫度和濕度等大氣參數，與電離層的電子濃度。

▼福衛七號為台美雙方大型國際合作案。（圖／國家太空研究中心）

▼STP-2任務24枚衛星已妥當安裝好，準備進行火箭酬載艙封裝。（圖／國家太空研究中心）

▼福衛七號安裝在火箭酬載分配轉接環。（圖／國家太空研究中心）

福衛七號星系部署完成後，高度550公里、傾角24度，繞行地球一圈約97分鐘；6枚衛星布署完成後，可提供在南北緯50度間每日約4000筆資料，資料量約是福衛三號的3、4倍，大幅增加包含台灣在內的低緯度地區氣象資料。

太空中心指出，觀測資料將提供中央氣象局納入數值預報系統，提升國內氣象預報準確度及劇烈天氣（颱風路徑及降雨）預測準確度；每天平均可提供4000點大氣資料，對於天氣預報、氣候觀測、太空天氣監控有很大的助益。

福衛三號、福衛七號是目前全世界唯二利用「掩星技術」，進行大氣觀測的衛星星系，可以蒐集到從地面垂直向上、離地面60公里高空之間，每100公尺的溫度、氣壓和水氣資料。

▼福衛七號計畫任務架構。（圖／國家太空研究中心）

▼福七星系24小時掩星分布資料全模擬圖。（圖／國家太空研究中心）

太空中心指出，由於這兩號衛星不受地區限制，每天幾千點資料、大範圍均勻分布位點、可直接量測電離層資訊，資料一樣與全世界共享，大幅彌補高空氣象觀測的不足。

福衛七號將在美國佛羅里達州梅里特島（Merritt Island），搭載太空探索科技公司（SpaceX）獵鷹重型火箭升空，於台灣時間25日上午11時30分起，開啟為時4小時的「發射窗口」，火箭在這期間都可以發射，如果錯過這4小時，當天就無法發射。

本次發射由美國空軍的「Space Test Program-2（STP-2）」任務編組負責，包括6枚福衛七號在內，總共有24枚衛星搭著這班火箭一起升空，這也是太空中心第一次與其他衛星任務同時進行發射準備作業。

太空中心表示，依照軌道高低與軌道型態，這24枚衛星被安裝在三段特殊設計的「火箭酬載分配轉接環（Dispenser）」上，等到達目的軌道，就讓衛星下車。

▼太空中心發射團隊與6枚福衛七號及STP-2任務其他衛星合影。（圖／國家太空研究中心）