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智抗糖App擴大服務高血壓族群　攜手百略醫學推「智能藍牙血壓傳輸」

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▲一鍵數位化健檢報告　慧康生活科技推「HealthPass App」。（圖／慧康生活科技提供）

▲慧康生活科技「HealthPass App」擴大高血壓服務。（圖／慧康生活科技提供）

記者姚惠茹／台北報導

亞洲最大慢性病管理平台Health2Sync慧康生活科技，宣布與Microlife百略醫學科技作，百略最新血壓計可透過藍牙無線傳輸至慧康產品「智抗糖App」，並檢測心房顫動狀況、提供警示，協助高血壓患者管理健康。

根據國民健康署調查指出，在台灣18 歲以上的成人，約4人就有1人患有高血壓，高血壓病患每日皆需要量測血壓，記錄血壓值對於自我管理更顯重要，智抗糖App除了服務糖尿病患，現在擴大協助高血壓患者做好自我健康管理。

慧康生活科技表示，用戶使用百略新型血壓計時，不須透過任何額外裝置，使用藍牙功能即可一次不限筆數匯入血壓資料至智抗糖App，省去手動輸入的時間，只要把資料匯入智抗糖App後，就會彙整為簡單易懂的表格和圖示，讓使用者可以立即掌握血壓趨勢，隨時回顧歷史資料，也可以額外輸入藥物、運動、飲食等項目。

慧康生活科技指出，輸入的資料越完整，就會獲得智抗糖App更豐富的提醒、衛教訊息，協助用戶全方位管理血壓，記錄的資料可以匯出成報表，並在回診時與醫師分享，讓醫師更完整了解過去三個月的健康狀況。

慧康執行長暨共同創辦人鄧居義表示，高血壓與糖尿病管理不佳會增加心血管病變等併發症的機率，而要管控好除了按時服藥外，病患需要長期監測數據以及調整生活作息，這次藉由整合數據及提供服務來幫助醫療單位及病患，目標就是希望協助政府降低相關的醫療支出。

這次合作更推出全台唯一「心房顫動偵測功能」，透過百略新型血糖機一次連續量測3下的機制，能夠在5分鐘內測量出病患有無心房顫動症狀，並同時在血壓計以及智抗糖 App 上，出現警示圖示提醒使用者，藉此降低中風的風險。
 
慧康生活科技智抗糖App目前已串接市面80%以上的血糖機廠牌，這次與百略醫學新品血壓計合作，期待擴大服務App超過33萬的用戶以及更多慢性病族群，透過智抗糖App，用戶記錄的數值能夠更有意義，獲得血壓相關的提醒、衛教文以及即時分析。

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