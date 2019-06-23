快訊／屍體埋在學校操場！白骨DNA出爐...遺骸確定是失蹤16年校工

大陸中心／綜合報導

湖南省新晃一中日前爆出的操場埋屍案，經過DNA檢驗鑑定，確認新晃一中操場挖出的屍骸是失蹤人員鄧世平，警方目前已逮捕多名嫌疑人，且對新晃一中原校長黃炳松立案審查和監察調查。

▲操場埋屍案DNA鑑定結果出爐。（圖／微博／央視新聞）



新晃一中職工鄧世平2003年1月22日失蹤；同月25日，鄧世平妻子譚女前往新晃警察局報案；2019年4月，新晃警方查獲晃州鎮杜少平等人涉嫌故意傷害、非法拘禁、聚眾鬥毆等犯罪行為。經過警方審訊，杜少平及其團伙成員羅某、高某供認其殺害鄧世平及埋屍的犯罪事實。

▼湖南省新晃一中。（圖／微博／央視新聞）



懷化公安晃州派出所證實，確實有老師被埋跑道的案件，遺骸19日在操場被挖出，而該案之所以曝光，是因為警方近期破獲一個犯罪集團，其中有人供出16年前鄧世平失蹤的案子，才順藤摸瓜找到埋屍地點，揭開這起陳年舊案。

兒子鄧藍冰悲痛地說，父親是湖南新晃一中的後勤教師，失蹤前正在負責學校操場的整修案，但因為工程品質太差，他遲遲不肯簽字，沒想到2003年1月22日出門去學校後，就再也沒有回來。

鄧藍冰回憶，父親工作上特別認真，那陣子寒假還常常到校加班，沒想到有一天人突然不知去向，一家人都覺得奇怪，「我們曾到學校、當地公安機關、檢察院等單位多次求助，都沒有獲得父親的消息。一位熱心的警官說，他幾十年生涯裡，第一次遇到這樣難破的案子…」。

▼新晃一中操場挖出遺體確認是鄧世平。（圖／翻攝自澎湃新聞）



鄧藍冰說，隨著日子一天天過去，開始有各式各樣的傳言，「還有人說我父親捲款潛逃了，但我不相信。16年來，我們歷經一次次希望和失望，父親的失蹤似乎變成一樁陳年舊案，逐漸被世人遺忘，但我一天都沒忘記過，因為我們全家人一直都盼望，有那麼一天，他會風塵僕僕地推門而入，說一聲：我回來了！」

新晃警方表示，今年4月破獲以杜姓男子為首的犯罪集團，其中有人供出這起案子，聲稱杜姓首腦就是當年的施工負責人，還將死者鄧世平埋在操場跑道下。

經過DNA鑑定後，懷化市警局刑事科學技術研究所證實，新晃一中操場挖出的屍骸就是2003年失蹤的人員鄧世平。目前，新晃縣紀委監委已對新晃一中原校長黃炳松立案審查、監察。