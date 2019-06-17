屠呦呦突破「青蒿素抗藥性」　有效治療瘧疾、紅斑狼瘡

▲青蒿素及其衍生物是現今所有藥物中起效最快的抗惡性瘧原蟲瘧疾藥。 （圖／翻攝自維基百科）

大陸中心／綜合報導

瘧疾仍是世界上最主要的致死病因之一，而青蒿素衍生物一直作為最有效、無並發症的聯合用藥。針對近年青蒿素在全球出現的「抗藥性」難題，大陸藥學家屠呦呦近期提出了切實可行治療方案，在「抗瘧機理研究」、「抗藥性成因」、「調整治療手段」等方面取得新突破。

突破「抗藥性」難題

世界衛生組織最新發布的《2018年世界瘧疾報告》顯示，全球瘧疾防治進展陷入停滯，瘧疾仍是世界上最主要的致死病因之一，「在2020年前瘧疾感染率和死亡率下降40 %」的階段性目標難以實現。

《新華社》指出，究其原因，除了對瘧疾防治經費支持力度和核心干預措施覆蓋不足等因素外，瘧原蟲對青蒿素類抗瘧藥物產生抗藥性是當前全球抗瘧面臨的最大技術挑戰。屠呦呦表示，「青蒿素聯合療法是目前世衛組織大力推廣的一線抗瘧療法，是當前全球抗瘧的最重要武器，一旦瘧原蟲普遍對其產生抗藥性，後果將十分嚴重。」

針對抗藥性情況，屠呦呦團隊經過3年多研究，提出新的治療應對方案，一是適當延長用藥時間，由3天療法增至5天或7天療法；二是更換青蒿素聯合療法中已產生抗藥性的輔助藥物，療效立竿見影。

▲屠呦呦獲得2015年諾貝爾醫學獎。(圖／新華社)

青蒿素治療紅斑狼瘡

在「青蒿素抗藥性」研究獲新突破的同時，屠呦呦團隊還發現，雙氫青蒿素對治療具有高變異性的紅斑狼瘡（systemic lupus erythematosus，簡稱SLE）效果獨特。根據該團隊前期臨床觀察，青蒿素對盤狀紅斑狼瘡、系統性紅斑狼瘡的治療有效率分別超90%、80%。

大陸國家藥品監督管理局《藥物臨床試驗批件》顯示，由屠呦呦團隊所在的中國中醫科學院中藥研究所提交的「雙氫青蒿素片劑治療系統性紅斑狼瘡、盤狀系統性紅斑狼瘡的適應症臨床試驗」申請已獲批准。

在屠呦呦團隊的指導下，該臨床試驗一期於2018年5月正式啟動，設計樣本共120例，由北京協和醫院、北京大學第一醫院、內蒙古醫科大學附屬醫院等15家醫院共同參與開展。

昆藥集團醫學經理薛喬表示，報名參加該臨床試驗的中外患者約500人，經過「疾病活動性評分」等多流程嚴格篩選，首批志願患者已入組開展試驗，「從目前情況看，志願患者沒有發生非預期不良事件。」屠呦呦則說，「青蒿素對治療紅斑狼瘡存在有效性趨勢，我們對試驗成功持謹慎的樂觀。」

此外，由屠呦呦團隊成員、中國中醫科學院研究員廖福龍等專家撰寫的青蒿素等傳統中醫藥科研論著，有望首次納入即將再版的國際權威醫學教科書《牛津醫學教科書（第六版）》。

▼ 圖解青蒿素抗藥性。（圖／新華社）

▼圖解青蒿素治療紅斑狼瘡。（圖／新華社）