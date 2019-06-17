　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

屠呦呦突破「青蒿素抗藥性」　有效治療瘧疾、紅斑狼瘡

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

青蒿素及其衍生物是現今所有藥物中起效最快的抗惡性瘧原蟲瘧疾藥。 （圖／翻攝自維基百科）

▲青蒿素及其衍生物是現今所有藥物中起效最快的抗惡性瘧原蟲瘧疾藥。 （圖／翻攝自維基百科）

大陸中心／綜合報導

瘧疾仍是世界上最主要的致死病因之一，而青蒿素衍生物一直作為最有效、無並發症的聯合用藥。針對近年青蒿素在全球出現的「抗藥性」難題，大陸藥學家屠呦呦近期提出了切實可行治療方案，在「抗瘧機理研究」、「抗藥性成因」、「調整治療手段」等方面取得新突破。

突破「抗藥性」難題

世界衛生組織最新發布的《2018年世界瘧疾報告》顯示，全球瘧疾防治進展陷入停滯，瘧疾仍是世界上最主要的致死病因之一，「在2020年前瘧疾感染率和死亡率下降40 %」的階段性目標難以實現。

《新華社》指出，究其原因，除了對瘧疾防治經費支持力度和核心干預措施覆蓋不足等因素外，瘧原蟲對青蒿素類抗瘧藥物產生抗藥性是當前全球抗瘧面臨的最大技術挑戰。屠呦呦表示，「青蒿素聯合療法是目前世衛組織大力推廣的一線抗瘧療法，是當前全球抗瘧的最重要武器，一旦瘧原蟲普遍對其產生抗藥性，後果將十分嚴重。」

針對抗藥性情況，屠呦呦團隊經過3年多研究，提出新的治療應對方案，一是適當延長用藥時間，由3天療法增至5天或7天療法；二是更換青蒿素聯合療法中已產生抗藥性的輔助藥物，療效立竿見影。

中國大陸藥學家屠呦呦獲得2015年諾貝爾醫學獎。圖為她6日在北京家中。(圖／新華社)

▲屠呦呦獲得2015年諾貝爾醫學獎。(圖／新華社)

青蒿素治療紅斑狼瘡

在「青蒿素抗藥性」研究獲新突破的同時，屠呦呦團隊還發現，雙氫青蒿素對治療具有高變異性的紅斑狼瘡（systemic lupus erythematosus，簡稱SLE）效果獨特。根據該團隊前期臨床觀察，青蒿素對盤狀紅斑狼瘡、系統性紅斑狼瘡的治療有效率分別超90%、80%。

大陸國家藥品監督管理局《藥物臨床試驗批件》顯示，由屠呦呦團隊所在的中國中醫科學院中藥研究所提交的「雙氫青蒿素片劑治療系統性紅斑狼瘡、盤狀系統性紅斑狼瘡的適應症臨床試驗」申請已獲批准。

在屠呦呦團隊的指導下，該臨床試驗一期於2018年5月正式啟動，設計樣本共120例，由北京協和醫院、北京大學第一醫院、內蒙古醫科大學附屬醫院等15家醫院共同參與開展。

昆藥集團醫學經理薛喬表示，報名參加該臨床試驗的中外患者約500人，經過「疾病活動性評分」等多流程嚴格篩選，首批志願患者已入組開展試驗，「從目前情況看，志願患者沒有發生非預期不良事件。」屠呦呦則說，「青蒿素對治療紅斑狼瘡存在有效性趨勢，我們對試驗成功持謹慎的樂觀。」

此外，由屠呦呦團隊成員、中國中醫科學院研究員廖福龍等專家撰寫的青蒿素等傳統中醫藥科研論著，有望首次納入即將再版的國際權威醫學教科書《牛津醫學教科書（第六版）》。

▼ 圖解青蒿素抗藥性。（圖／新華社）

▲▼ 青蒿素抗藥性,屠呦呦。（圖／新華社）

▼圖解青蒿素治療紅斑狼瘡。（圖／新華社）

▲▼ 青蒿素抗藥性,屠呦呦。（圖／新華社）

ET快訊
爛醉男台北三溫暖連轟2槍　泊車小弟攙扶他..「眉心中彈」爆頭
拜會王金平被問「香港200萬人反送中」　韓國瑜4字回應

關鍵字：屠呦呦,青蒿素,瘧疾,紅斑狼瘡,青蒿素抗藥性,中醫,藥學

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

紀念「防治沙漠化和乾旱世界日」　陸新增綠化面積佔全球1/4

支持暫緩審議「修例」！陸官媒：中央肯定林鄭月娥的積極精神

影／黃之鋒今早10點出獄回應反送中！臉書貼文：馬上歸隊、不撤回不撤退

屠呦呦突破「青蒿素抗藥性」　有效治療瘧疾、紅斑狼瘡

要求撤回逃犯條例！民陣「列5點訴求」號召今日發起「三罷」

華聞快遞／31省常住人口排行榜出爐　廣東以1.13億居冠

高架橋上被追撞！她嬌喘「啊嘶」迅速離開　行車紀錄器錄下爆笑對話

楊鎮浯登海峽論壇演講！用「猿猴叫」酸反對兩岸交流群體

影／林鄭月娥「放下身段」道歉　港媒引述消息人士：送中草案形同撤回

「毀滅白光」從天而降！火箭升空成功引雷　驚人影片曝光

驚喜第4胎！妻車上羊水破「急卸貨」 夫焦急狂吼...4分鐘畫面暖哭網友

聽力大考驗！鋼琴家彈奏6台琴　價格從85萬~1010萬有什麼差別？

貓貓勤減肥！1分鐘55下仰臥起坐　超標準動作...狂練「六塊肌」XD

聰明浣熊吃果子只挑櫻桃XD　其他「丟外野場」網笑：很識貨

台版迪士尼城堡、薰衣草森林　特搜新竹一日遊「7大私房景點」

任賢齊台上大喊：唱X小！　 嗆聲茄子蛋全場嗨爆

羅志祥「挖牆腳」笑開懷被韓庚逮到　積極收買人心...選手：以為是他戰隊的人！

《逃犯條例》緩修法　林鄭月娥：因台灣不接受移交建議

街訪「台北文青」嗜好超特別　五月天中槍！2人喊：不太行

少年患C字駝背！求診遭拒超無助 飛澳洲求醫...10天後「奇蹟挺直」

紀念「防治沙漠化和乾旱世界日」　陸新增綠化面積佔全球1/4

支持暫緩審議「修例」！陸官媒：中央肯定林鄭月娥的積極精神

影／黃之鋒今早10點出獄回應反送中！臉書貼文：馬上歸隊、不撤回不撤退

屠呦呦突破「青蒿素抗藥性」　有效治療瘧疾、紅斑狼瘡

要求撤回逃犯條例！民陣「列5點訴求」號召今日發起「三罷」

華聞快遞／31省常住人口排行榜出爐　廣東以1.13億居冠

高架橋上被追撞！她嬌喘「啊嘶」迅速離開　行車紀錄器錄下爆笑對話

楊鎮浯登海峽論壇演講！用「猿猴叫」酸反對兩岸交流群體

影／林鄭月娥「放下身段」道歉　港媒引述消息人士：送中草案形同撤回

「毀滅白光」從天而降！火箭升空成功引雷　驚人影片曝光

世界盃女足／泰國被連進18球後終進球 女經理當場灑淚

優傳媒民調／陳水扁保外就醫趴趴走　41.3％民眾支持「關回去」

他在水塔「洗澡大小便」　住戶說「臭臭的」喝了1年多...

別傻用開水洗傷口！香港藥師揭密「反送中最夯物資：生理鹽水」

7人座SUV該有的優勢，它都有了　KIA Sorento GT-Line試駕開箱

林騰鷂／總統參選人看得見稅制不義嗎？

立法院6/17至7/5開臨時會　審公投法、大法官人事等19案

鄧紫棋《新說唱2》只出現6mins掀內幕！　總導演：讓妳出來已經很客氣了

轎車撞單車拖行數十米老婦慘死　酒駕男開溜1小時帶律師報案

18年沒配息！大同股東會衝突中通過承認去年財報　首案公司章程遭否決

大陸熱門新聞

快訊／林鄭月娥聲明301字道歉..

她被追撞嬌喘離開　行車紀錄器錄..

林鄭月娥道歉！港媒引述消息人士..

餐廳吃飯！蒼蠅囂張降落肉餅「產..

目睹愛子被窗戶砸死　她崩潰暈倒

「毀滅白光」從天而降！人工引雷..

女孩熱褲往上撩！他伸右手狂摸翹..

剛過1歲生日！男嬰遭父親丟下6..

楊鎮浯海論演講　用「猿猴叫」酸..

直擊「616反送中」黑潮擠爆6..

陸外交部駐港公署就外媒不實報導..

海峽金融論壇福建登場　聚焦多層..

北京支持暫緩修例　陸官媒：反對..

富豪遭碎屍分裝100份　嫌犯動..

更多熱門

相關新聞

胎位不正能改善？中西醫建議2方法

產檢時發現胎位不正，只能剖腹產挨一刀？中西醫最新研究認為，透過姿勢矯正、艾灸輔助，有機會幫助寶寶回正，生產更順利。

世衛將首度承認中醫地位　西醫界大反彈

心律不整40年生不如死！　中醫讓他重生

美空姐戀上少東壓力讓更年期早到

中年婦失眠　中醫調理夜安眠

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 謝忻不倫阿翔 反送中遊行 林志玲結婚 王令麟 阿羅哈客運 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

快訊／Grace原諒阿翔了！「婚變後首發文」

中將握手韓國瑜「單手插口袋」　照片真相曝

浩子說話了！「1句話」早警告過偷吃下場爆拆夥

阿翔外遇…「人妻社團」掀恐慌！

快訊／女騎士撞水牛亡！警追捕肇事牛

極品健身妹被神出！老司機暴動：戀愛了

謝忻「當Grace面告白阿翔」：兄弟我愛你！

酒店妹強脫海軍上尉三角褲　38秒露鳥片曝光

喝一口酸的　清心店員「珍珠在換季」被罵爆

快訊／林鄭月娥聲明301字道歉了！

Grace吐露「最卑微心聲」無法放生阿翔

阿翔偷吃闖禍…經紀公司傳祭家規

太妍罹患憂鬱症：過得不好！　低潮PO文「大家都是病患」

辦623…館長被陸封台　血虧破億

客人突然就顏Ｏ！她眼睛「整顆血紅」睜不開

更多

最夯影音

更多

驚喜第4胎！妻車上羊水破「急卸貨」 夫焦急狂吼...4分鐘畫面暖哭網友

聽力大考驗！鋼琴家彈奏6台琴　價格從85萬~1010萬有什麼差別？

貓貓勤減肥！1分鐘55下仰臥起坐　超標準動作...狂練「六塊肌」XD

聰明浣熊吃果子只挑櫻桃XD　其他「丟外野場」網笑：很識貨

台版迪士尼城堡、薰衣草森林　特搜新竹一日遊「7大私房景點」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面