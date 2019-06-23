全球首超大型智慧原油船交付　自動駕駛、船岸通訊一把罩

▲「凱征」輪。（圖／翻攝自《中新社》）

記者馬叔安／綜合報導

中船重工大船集團為招商輪船建造的「凱征」輪22日在遼寧大連交付，這是全球首艘30.8萬噸超大型智能原油船（VLCC），該船通過構建服務智慧系統的網路訊息平台，實現了船舶航行輔助自動駕駛、智能液貨管理、綜合能效管理、設備運行維護、船岸一體通訊5大智慧功能。

《新華社》報導，「凱征」輪是全球第一艘獲得中國船級社i-SHIP（I，N，M，Et，C，）及OMBO一人駕駛船級符號的VLCC，填補了國際智能VLCC的空白，也是中船重工大船集團自主研發的第六代VLCC，也是成功交付的第97艘VLCC。中船重工大船集團目前累計手持訂單達到109艘，超過世界營運船隊的15%。

中船重工大船集團副總工程師關英華表示，「當前，世界各國積極推進智慧航海，開發船舶智能化技術，這對於提高海上交通安全、節能減排、經濟增效等具有重要作用。」

《中新社》報導，中船重工大船集團指出，「凱征」輪建造期間，該集團與上海船舶設計研究院、中國船舶工業系統工程研究院、上海船舶運輸科學研究所等單位密切合作，確保建造工作高效推進，僅用45天完成了所有智能設備安裝和智能系統系泊調試工作；7天時間完成所有試航驗證任務；海試期間全船報驗項目均一次通過，通過率為100%。