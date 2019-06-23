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影／日女大生井口真理子來台遭分屍殺害！兇手關28年　家屬拒假釋：誰放誰負責

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社會中心／綜合報導

23歲日本女大生井口真理子29年前來台遇害，震驚台日。兇手計程車司機劉學強求歡被拒，以十字弓殘忍殺害分屍，且死者頭顱至今未找到。而劉被判無期徒刑定讞，至今已服刑近28年，因犯案當時適用假釋舊法，早已符合假釋門檻；但家屬堅決反對讓劉假釋，並說「誰放誰負責。」

日女大生井口真理子來台遭分屍殺害。（圖／東森新聞）

▲井口真理子1990年來台遊玩，未料竟魂斷異鄉。（圖／資料照／東森新聞）

1990年4月2日，東京御茶水女子大學四年級學生井口真理子獨自來台自助旅行，3日在台北市，4日南下台南結識一名李姓男子，當晚住在李家。李男5、6日陪井口逛台南市區，7日上午陪她到台南車站搭復興號往高雄。井口當天中午出了高雄車站剪票口後，從此行蹤成謎。

井口真理子分別在同月4日和7日上午都寄信給日本家人，原本預定18日搭聯合航空828號班機回國，但卻沒有，也無人取消預定機位。真理子的媽媽井口久子25日來台尋女，由日本交流協會陪同向警政署報案。

▼死者母親井口久子不敢相信女兒遇害。（圖／資料照／東森新聞）

日女大生井口真理子來台遭分屍殺害。圖為死者母親井口久子。（圖／東森新聞）

因李男陪井口真理子遊台南，而被專案小組視為重要關係人，不過，他的說詞和行蹤都交代得很詳細。直到同年7月7日，警方接獲線報，指井口被殺害，埋屍在當時台南縣新市鄉的公墓，但警方遍尋無所獲；一直到10月，專案小組再根據線報，約談住在高雄市小港區的計程車司機劉學強，但他供詞反覆且精神不穩定。

一直到井口真理子失蹤快一年，1991年3月4日，警方再根據可靠線報，認為劉學強涉有重嫌。劉被捕後坦承犯案，他在自白書表示，1990年4月7日在高雄車站前的建國三路騎樓搭訕井口真理子，得知她想找住處，便騎機車把她帶回住處，之後也帶她到高雄市區遊玩。

劉學強供稱，8日清晨，他以十字弓朝井口真理子頭部射了4箭，並把她的頭砍下後放入塑膠袋，屍體以床單包裹，與作案時的血衣、十字弓、井口的背包等分散不同地點丟棄，並淋汽油焚屍。

至於棄屍地點，劉學強一直有不同供詞，3月7日，他終於坦承棄屍在台南市崇明十三街一處空地，頭顱丟在南門街附近的垃圾子車。同月9日，專案小組在一處被砍掉的大樹樹根下，挖出100多塊屍骨，都送到台北鑑定；而頭顱因被運到當時的台南縣仁德鄉垃圾掩埋場，由於掩埋場面積龐大，加上過了一年時間，因此放棄開挖。屍骨經知名法醫楊日松、國際刑事專家李昌鈺等鑑識後，確定就是井口。

▼當年檢警開挖尋找死者遺體。（圖／資料照／東森新聞）

日女大生井口真理子來台遭分屍殺害。（圖／東森新聞）

1993年5月3日，井口真理子的遺骨在台火化，由母親帶回日本。另一方面，專案小組認定劉學強是意圖非禮井口遭拒，怒而趁她熟睡時殺害，並在井口死後性侵。同年11月24日，高雄地院依殺人及遺棄屍體罪判劉死刑，但因劉符合精神異常減刑條件，減為無期徒刑、褫奪公權終身，後三審定讞，現在宜蘭監獄獨居房服刑。

但事後承辦員警無意中發現，劉學強的計程車車牌「034-4498」早就透露玄機，「034」代表3月4日，是劉被捕的日子；「4498」諧音「死死9號8號」，警方在8日查獲棄屍地點，在9日挖出骨骸。

《自由時報》報導，由於劉學強是在1990年犯案，適用假釋舊法，服刑滿10年可聲請假釋，如今劉已關近28年，早已符合假釋門檻。獄方評估劉在獄中的各項表現，認為他可假釋，因此詢問家屬是否提供「入住同意書」，好安排出獄後的保護管束事宜。但家人根本不想劉假釋，強調「誰放誰負責。」

對此，相關單位一度討論是否尋求司改會或法扶基金會的協助，不過，至今仍無定論。後來無期徒刑假釋年限從10年延長為15年，現行新法則是要關25年才能聲請，且要經過假釋審查委員會的審議才能過關。

▼劉學強被判無期徒刑、褫奪公權終身定讞，現在宜蘭監獄獨居房服刑。（圖／資料照／東森新聞）

日女大生井口真理子來台遭分屍殺害。圖為嫌犯劉學強。（圖／東森新聞）

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關鍵字：井口真理子,劉學強

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