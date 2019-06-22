門上鎖！人妻半夜撞見「婆婆幫老公穿內褲」　網跪求劇情…夫回應驚呆

▲原PO透露，老公會裸睡，不知為何婆婆會偷偷溜進房裡！（示意圖／取自免費圖庫PEXELS）

網搜小組／綜合報導

「我究竟看到什麼？」一名女網友抱怨，半夜睡到一半，驚見婆婆站在眼前，正在幫她親生兒子，也就是原PO老公穿內褲，母子倆的詭異互動，讓她看了好崩潰。事後她質問老公，沒想到被回嗆「有什麼關係！」

一名人妻透露，日前上床睡覺前確定房門上鎖，怎料半夜起床，赫見有第三人出沒，揉一揉眼睛不得了，「竟是婆婆在幫她兒子（我老公）穿內褲」，超震撼的視覺衝擊,讓她永生難忘，忍住住直呼「我究竟看到什麼？」

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「天啊！」原PO至今仍不敢相信是事實，也再三確認門有上鎖，不知為何婆婆有備用鑰匙！媽寶文掀起臉書社團《靠北婚姻－社團討論區》眾多網友驚呆，紛紛笑虧「只有我想歪嗎？這劇情是…」、「天啊～什麼劇情」、「夢遊嗎？」、「婆婆怕小孩感冒」、「這就你不對了～用完不幫他穿好內褲，媽媽看不過眼」、「世上只有媽媽好，有媽的孩子像個寶」。

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▲網友們急求真相！（圖／翻攝臉書靠北婚姻－社團討論區）

不過，很多網友懷疑是幻想文，「你是要騙讚，還是騙留言？」、「釣魚文，已檢舉」！對此，原PO無奈解釋，眼前景象讓她心碎了，「就是這樣的家庭，我也很無奈」，隔天也質問老公，「你媽怎麼有鑰匙，而且還幫你穿內褲？」豈料被老公回嗆「有什麼關係，就算妳換衣服我爸看到也沒關係！」讓她再次瞠目結舌。

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