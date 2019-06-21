全國警察都在找這對9旬夫婦　內埔警方找到了…他們轉診到高雄

▲被通報協尋的屏東縣萬巒鄉陳姓九旬夫婦，內埔警方找到，分局長蔡耀順致贈慰問品等。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣萬巒鄉的陳姓九旬夫婦，每週需定期返屏東基督教醫院回診，17日上午由外孫女戴至萬巒鄉公所等候復康巴士接載，惟自此後兩人音訊全無，也未曾跟外孫女聯繫，外孫女趕緊向內埔警分局報案，經分局長蔡耀順指示重大刑案方式協助，今天中午在高雄一家大型醫院病房內找到正在內餐的這對老夫婦，結束一場虛驚。

陳姓老夫婦於17日外出就醫就未再和家人連絡，讓家人很緊張，向內埔警方報案，分局長蔡耀順指示以偵辦重大刑案模式來協助，立即啟動所有調監小組人員調閱監視器，發現兩人在17日午間搭乘復康巴士返家後，旋又搭乘屏東客運離開。

警方除持續調閱監視器外，並查訪陳姓老夫婦親戚及屏東各醫院住院資料，惟均無所獲。遂跨越高屏大橋，訪查高雄的大型醫院，確定有一同姓名病人在住院。員警抱著姑且一試心態，到醫院探訪，終於在21日中午11時15分在醫院病房內找到正在用餐的兩人。

老夫婦表示，老先生因帶狀性皰診，於17日自屏基返回後，旋又搭乘屏東客運至潮州火車站，轉乘至高雄大型醫院看診；惟當天看診後醫囑留院，又因兩老未帶手機出門，雖曾打電話回家，惟同住的潘姓孫女未在家，無人接聽，對於

生病住院被全國通報協尋，感到「非常歹勢」。

蔡分局長除致贈慰問品、慰問金祝福老翁早日康復外，更與孫女熱線，第一時間讓急如熱鍋上螞蟻的孫女鬆一口氣；孫女也表示於佳佐所辦理撤尋工作後，就趕到醫院和與他們團聚。