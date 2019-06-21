孝子林子軒捐肝救父　改種水耕蔬菜消費者有保障

▲屏東縣內埔鄉青農林子軒捐肝救父，種植溫室水耕蔬菜。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣內埔鄉青農林子軒，種植溫室水耕蔬菜，主要銷往超市、大賣場、火鍋店等通路，3年前為響應政府青農返鄉政策，毅然決然投入農業的領域，但當時與父親進行肝臟移植，從農之路因而往後延了一年。

從南華大學生死學系畢業的28歲林子軒，父親原是蔬菜批發商，他沒有繼承家族事業，退伍後到外面企業上班開大貨車，直到父親身體不好後才回家幫忙家中工作，但他發現收購蔬菜的品質容易受到天候影響，品質不穩定，因此有了自己生產創業的想法，當時與父親希望接手他的事業產生了衝突。

肝臟移植手術完後經過一年的休養，林子軒把家中接近兩分地的檳榔砍掉，以政府的青年創業貸款花費了近350萬元搭建溫室種植水耕蔬菜，由於他不是農業相關科系畢業、也沒有農業的底子。

他說，第一年就因水耕養液沒管理好，不然就是收成差賣相不佳，及植物的病蟲害吃足了苦頭，蔬菜整整兩個月沒收成，經由不斷的試驗才找到方法；第二年開始找通路，剛開始到傳統市場銷售，但銷量一直無法突破，很多小販也因為水耕蔬菜沒接觸過不太敢賣，讓他在傳統市場四處碰壁了半年，直到年初改變了銷售方式，自己以小包裝的方式販售，到賣場、超市推銷，打開市場通路，銷銷量供不應求，他採取平價、平穩的方式供應，讓消費者不需要擔心菜價大幅度的波動。

他種植的水耕蔬菜未使用農藥，只靠有機資材防治病蟲害，菜園目前有供應白菜、油菜、青江菜、奶油白菜、A菜，一個循環約28天，每天固定時間採收包裝，固定時間送往高雄市的通路，讓消費者吃到最新鮮、安心、平價的蔬菜，是他的目標。