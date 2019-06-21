怪盜基德生日送「預告狀」　信義區柯南Cafe人潮爆棚

▲柯南Cafe因怪盜基德生日活動，即使高溫氣候仍吸引民眾排長龍。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／台北報導

6月初首度登台的名偵探柯南咖啡廳（Detective Conan Café - Taiwan），推出的超可愛限定餐點引發討論，今（6／21）正好是漫畫中角色「怪盜基德」生日，官方特別祭出基德的生日快樂「預告狀」，開店不到1小時就吸引民眾頂著35度高溫大排長龍，排隊粉絲表示：原以為今天上班日人應該會少一點，結果還是爆滿，下班後人潮應該更多。

▲台灣首家柯南cafe在信義區新光三越A8開幕。（圖／新光三越提供，以下同）

日本每年為宣傳《名偵探柯南電影》所開設的期間限定Café，今年首度登入台灣，6／6在新光三越信義新天地A8開幕，主打量身打造的主題餐飲及最新電影「紺青之拳」周邊商品，預計該快閃咖啡店在台將營業至8／31。

▲萬年小學生巧克力蛋糕。

而除了特定商品之外，餐點外型也超厲害，除了有柯南招牌紅領結搭配藍西裝的「萬年小學生巧克力蛋糕」、「安室透特製跟蹤狂最愛三明治」、「柯南啾啾番茄肉醬蝴蝶麵」之外，也有以怪盜基德為主題的「來去新加坡旅行箱造型蛋糕」與「世紀末的魔術師起司乳酪蛋糕」等。

▲來去新加坡旅行箱造型蛋糕。

今天也正是漫畫角色怪盜基德的生日，店家也特別推出來店內用或外帶點餐者，不限消費金額，每位消費者可獲特製基德生日小卡，上方字樣正是基德最喜歡發出的「預告狀」，果然吸引很多粉絲前往收藏，一開店就大排長龍。

▲基德生日限定送出的預告狀。

業者表示，今晚晚餐期間還會舉辦基德生日趴，在特定時段還可嚐到特製生日蛋糕，目前消息一釋出預約已經爆滿。