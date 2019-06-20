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建交70周年！第五次習金會在平壤　習近平：協助實現半島無核化

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▲▼川普、習近平、金正恩。（圖／達志影像／美聯社）

▲習近平與金正恩20日在北韓平壤進行會談。（圖／達志影像／美聯社）

大陸中心／綜合報導

大陸國家主席習近平20日率團前往北韓平壤，與北韓領導人金正恩進行第五次會談，同時進行為期2天的國是訪問。期間，雙方談到協助實現半島無核化、建交70周年文化交流活動方案、朝鮮半島問題政治解決方案等議題。

習近平指出，他與金正恩去年以來共進行4次會談，不但結下深厚的友誼，還寫出「中朝關係」的新篇章，「感謝金正恩委員長同志為我這次訪問舉行隆重而熱烈的歡迎儀式，我今天從下飛機到抵達住處，所到之處無不感受到中朝一家親的濃厚氛圍。」

習近平說明，今年適逢中朝建交70週年，對兩黨兩國關係發展史有重大意義。他提到，在這個重要的時刻，他與金正恩在平壤見面，是為了鞏固雙方友誼、推動半島問題政治解決，「相信以這次訪問為契機，我們一定會共同擘畫中朝關係美好未來，共同開啟中朝友誼嶄新篇章。」

▼金正恩與妻子李雪主，習近平與妻子彭麗媛。（圖／新華社）

▲▼金正恩訪中,習金會,金習會,習近平,北京,李雪主,彭麗媛。（圖／新華社）

習近平強調，回顧中朝關係歷程，可以深刻認識到，「堅持共產黨領導的社會主義國家是中朝關係的本質屬性；共同的理想信念和奮鬥目標是中朝關係的前進動力；最高領導人的友誼傳承和戰略引領是中朝關係的最大優勢；地緣相親和文緣相通是中朝關係的牢固紐帶。我們堅信，中朝友誼符合兩國人民心願，符合兩國根本利益，符合時代發展潮流，也是雙方著眼長遠大局作出的戰略選擇，不會因國際風雲變幻而動搖。」

▼ 英國駐北韓大使庫魯克斯（Colin Crooks）20日在推特分享平壤市區的照片，街頭掛上五星旗以及標語迎接習近平到訪。（圖／翻攝自推特@ColinCrooks1）

▲▼ 英國駐北韓大使庫魯克斯（Colin Crooks）20日在推特分享平壤市區的照片，街頭掛上五星旗以及標語迎接習近平到訪。（圖／翻攝自推特@ColinCrooks1）

習近平表示，中朝關係目前已進入新歷史時期，中方高度重視雙方關係，「面對國際和地區形勢深刻複雜演變，雙方要加強高層交往，為中朝關係發展引領航向。我願意同金正恩委員長保持密切交往，鞏固政治互信，牢牢把握中朝關係發展大方向；雙方要加強戰略溝通，及時就重大問題深入交換意見，為兩國發展營造良好環境；雙方要拓展務實合作，為兩國人民帶來更大福祉。中方願同朝方深化兩黨治國理政經驗交流互鑑，加強雙方經濟民生領域幹部培訓和人員往來；雙方要深化友好交流，為中朝友誼鞏固發展打牢根基。」

習近平說明，朝鮮半島形勢關乎地區和平穩定，過去一年內，半島問題透過對話得到緩和，重現「對話解決的光明前景」，贏得了國際社會的認同與期待，「中方願為朝方解決自身合理安全和發展關切提供力所能及的幫助，願同朝方及有關各方加強協調和配合，為實現半島無核化和地區長治久安發揮積極建設性作用。」

除了政治、經濟的交流外，習近平指出，為了深化雙方友誼，中方願意與朝方一同落實建交70周年紀念活動方案，在教育、衛生、體育、媒體、青年、地方等領域交流合作。

對於習近平的談話，金正恩表示，習總書記在朝中建交70週年之際訪問朝鮮，是對朝鮮黨、政府和人民的巨大鼓舞和政治支持，「今天平壤有25萬多民眾湧上街頭，熱烈歡迎總書記同志。在當前形勢下，總書記同志這次訪問有利於回顧朝中關係70年曆程，展望兩國關係的未來，同時可以向外界展示朝中牢不可破的傳統友誼。」

▼習近平抵達平壤，北韓軍人迎接。（圖／翻攝自央視新聞微信公眾號）

▲習近平抵達平壤。（圖／翻攝自央視新聞微信公眾號）

金正恩提到，世代傳承朝中友誼是朝鮮黨和政府堅定不移的立場，希望能以習總書記這次的出訪為契機，推動雙方加強戰略溝通，深化各領域友好交往。

金正恩說，今年是朝中建交70週年和新中國成立70週年的雙喜之年，朝方願與中方一起，舉行廣泛而熱烈的慶祝活動，「當前，朝鮮黨和人民正全力貫徹落實新戰略路線，朝方願多學習中國經驗做法，積極致力於發展經濟、改善民生。」

對於當前的半島情勢，金正恩說明，過去一年來，朝方為避免局勢緊張、管控半島局勢，採取了許多政策，卻沒有得到積極的回應，「朝方願保持耐心，同時希望有關方同朝方相向而行，探索符合各自合理關切的解決方案，推動半島問題有關對話進程取得成果。」

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關鍵字：習金會,習近平,金正恩,朝鮮半島,無核化

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