長榮空服員罷工4hrs影響3600人！　王國材：22時宣布執勤人力

記者胡順惠／台北報導

長榮航空勞資協商破裂，桃園市空服員職業工會宣布，今日16時起開始罷工，今日整體航線將有76班受影響，若罷工延續到明天，將有300班、6萬旅客受影響。長榮、民航局、機場公司、觀光局已啓動應變計畫，18時在交通部開第二次應變中心會議，交通部次長王國材擔任指揮官，今晚在交通部公開說明。

▲交通部次長王國材與長榮代表協商後召開記者會。（圖／記者李毓康攝）



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王國材表示，對於長榮航空從16時開始罷工深表遺憾，原本以為是個勞資協商是好的開始，今天宣布罷工後，部長林佳龍指示，以旅客權益為優先，包含滯留機場的旅客，交通部也召開應變中心會議，包觀光局、民航局、國防部、勞動部都有參加這場會議，目前粗估國內線不會有影響，國際航線16時至晚上，總共影響3600名旅客。

王國材指出，旅遊團體因長榮航空受影響情形為，出境15團389人、入境11團224人，共計26團613人，觀光局與旅行公會全聯會隨時掌握旅客狀況，可能延期或取消，觀光局已經在做妥善處理；機場公司也有提供休息區，讓轉機旅客休息。他表示，罷工傷害的是無辜的旅客，勞資雙方趕快各退一步，讓勞資爭議盡快落幕。

「不希望變成長期抗戰，勞資仍會繼續協商！」王國材說，今天協商時，雙方對於禁搭便車條款意見不同，各有各的困難處，看能有什麼替代方案，必須靠智慧，勞動部原本也有些想法，只是還沒協商就破裂，交通部明天18時會繼續開第三次應變會議。

王國材指出，這次行政分工中，協商是勞動部、交通部是負責應變計畫，並隨時注意現場狀況，跟勞動部一起努力，明天有95航班，不過目前被圍住，支援人力到達速度較慢。他說，「罷工也好、值勤也好，雙方都要尊重彼此的權益」，而明天航班情形則要等長榮在22時宣布狀況，才能確認運能。

▼罷工若持續延燒到明天，將有300班、6萬旅客受影響。

交通部應變計畫重點如下：

一、國際航班部分：交通部要求長榮依應變計畫及演練，協調華航等其他國籍航空公司、及同屬星空聯盟之成員支援運能，若不足，民航局將再協調航空公司放大機型、加班或飛航包機，協助旅客疏運。

二、國內航班部分：將以立榮獨營之馬祖航線為疏運應變重點，以海運船班為主要替代運具，金門、澎湖航線可由華信等航空公司協助，倘有不足則協調國防部軍機支援旅客疏運。本島航線主要由鐵公路路運替代，台東航線則可由華信航空協助。

三、消費者及旅行社權益保障：要求長榮及立榮於網站揭露航班異常處理情形，在機場、官網、手機APP公告受影響航班資訊，並於網站上設立罷工專區，另通知旅行社、新聞媒體，提供最新的航班異動及相關資訊，避免旅客聚集機場。民航局日前已洽長榮航空提供所配合主要旅行社名單，亦同步由觀光局轉知旅行社罷工可能受影響之訊息，預為因應。

四、機場應變：就大量旅客滯留機場或罷工行動影響機場秩序等情形預做準備，協調航警及航站保全維護機場秩序。並安排航班簽轉的專用報到櫃檯。另配合替代運具，視需要協調聯外運輸客運業者調度車輛。