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歐洲議會選舉「馬克宏受挫」...盼尋新盟友！德社民黨想與梅克爾分手

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▲▼歐洲議會選舉。（圖／路透）

▲歐洲議會選舉。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

歐洲議會選舉落幕，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在此次選舉中受挫，他領導的「共和前進！」（LREM）僅有22.41%，輸給右派對手雷朋（Marine Le Pen）所領導的國民聯盟（National Rally），但雙方差只有不到1%。在德國，社會民主黨（SPD）也在選舉中慘敗，許多黨內左派人士提倡脫離梅克爾的執政聯盟。

法國在過去數月以來不斷有反政府抗議活動，讓原先有高人氣的總統馬克宏受到巨大考驗，此次選舉更被視為「成績單」，同時，他提倡歐盟進一步整合，曾表示會在總統任期內，說服所有歐洲人「歐盟是應對世界經濟挑戰的唯一解答」，不過卻在歐洲議會選舉吞敗仗，讓馬克宏在歐洲地區的聲望也受到檢視。

不過，馬克宏的盟友「歐洲自由暨民主聯盟黨團」（ALDE）在這次歐洲議會選舉中，得票率拿到第3高，馬克宏現在更希望擴大聯盟，納入新政黨盟友，例如在選舉中冒出頭的綠黨。法國政府發言人恩迪亞耶（Sibeth Ndiaye）在受訪時提到，他們想與有影響力的團體結合，致力創造進步的聯盟。

在德國，社會民主黨（SPD）也在歐洲議會選舉中慘敗，得票率僅15.8%，比上次大減了11%。這個結果激起許多社民黨黨員不滿，許多人主張應該要離開總理梅克爾的執政聯盟，轉為在野黨，並重塑地位與形象。

社民黨副主席史泰格納（Ralf Stegner）等左派人士在選舉後發表的意見書指出，選民無法接受社民黨「立場不清楚」，聲明內容提到，「在必要時，我們需要勇敢果決地修正路線」。雖然左派人士未表明應該要立即與梅克爾執政聯盟分手，但表明已經「沒有耐性」。

英國《衛報》分析指出，觀察近年來歐洲國家的選舉結果，可以看出政治版圖呈現碎片化，大黨變得越來越小，小黨卻逐漸擴大。對此，專家則認為，碎片化帶來的影響也不全然是負面的，反而有機會使得競爭更激烈，促進歐盟健康發展。

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關鍵字：歐洲議會選舉,馬克宏,梅克爾

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