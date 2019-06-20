8歲男童「高空拋物」！10歲女童被砸中濺血倒地　都是同棟大樓住戶

▲南京10歲女童被高空墜落物砸中。（圖／翻攝微博，下同）

大陸中心／綜合報導

大陸近日曝光多起高空墜物傷人事件。江蘇省南京市鼓樓區一位10歲女童19日在回家路上，被高樓墜落的物品砸傷，目前在加護病房觀察。經過調查，當地警方20日深夜發佈通報，確認高空拋物的兇手是一位8歲男童。另外，有知情者表示，事發大樓以前也發生過物品掉落的事件，不過沒有傷到人。

南京鼓樓警方6月20日淩晨1點55分發出通報稱，「女童經過時不幸被樓上8歲男童高空拋物砸中。受傷女童隨即被送往醫院救治，目前生命體徵平穩，暫無生命危險。」通報中並沒有明確指出把女童砸傷的東西是什麼。

南京市兒童醫院6月20日淩晨1點51分通報稱，「河西院區搶救室6月19日15時50分接收到一名被高空墜物砸傷患兒，後經數小時地緊急救治和急診手術，截止到6月20日淩晨1時，該患兒各項生命體徵平穩。」

據了解，女童和男童都是「墜物大樓」內的住戶。大樓居民稱，女童是在「即將回到家門口時」被砸中的。大樓有22層，以前也發生過物品掉落的事件，不過沒有傷到人。有知情者表示，「第一次事情後大樓管理方也沒有採取什麼措施，沒想到悲劇再次發生」。

除了這名被砸中的女童外，深圳13日上午也曾發生過類似案件，一名一名6歲男童在上學的途中，突然被樓上住戶墜落的玻璃窗砸倒，送醫時頭部受傷，雙腿骨折；16日淩晨5點12分搶救無效身亡。

▲警方和醫院通報事件。（圖／翻攝微博）