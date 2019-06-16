大陸海漂豬又驗出非洲豬瘟病毒　金門、馬祖累計達11例

▲海漂豬又驗出非洲豬瘟病毒。（示意圖／地方中心翻攝）

記者許展溢／台北報導

非洲豬瘟中央災害應變中心（應變中心）今（16日）表示，14日金門縣烈嶼鄉（小金門）二膽島岸際，發現漂流上岸的死亡豬隻，經採樣檢驗，今天確定為有非洲豬瘟病毒。目前海漂豬檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性案例共11例。

應變中心指出，金門縣動植物防疫所14日接獲金馬澎分署第九岸巡隊通報，在烈嶼鄉的二膽島岸邊發現死亡豬隻，該所會同金馬澎分署第九岸巡隊立即趕赴現場了解，採集相關檢體後，將死亡豬隻就地焚燒掩埋，檢體送畜衛所檢驗。相關檢體經畜衛所以聚合酶鏈反應（PCR）進行檢測，結果非洲豬瘟病毒核酸檢測結果呈陽性反應，基因片段序列與大陸非洲豬瘟病毒株基因片段，相似度達100%。

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▲海漂豬檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性案例共11例（金門縣9例，連江縣2例）。（圖／農委會提供）

應變中心表示，二膽島上無飼養豬隻，由於發現地點位於九龍江出海口，依地理位置研判，該豬隻殘體應自大陸漂流過來。目前海漂豬檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性案例共11例（金門縣9例，連江縣2例）。

應變中心補充，依金門縣動植物防疫所回報，該縣豬隻並無異常死亡情形，持續由各公所獸醫師密切注意轄內豬場動態。因應本次個案，金門縣政府已針對與該死亡豬隻接觸的人員、車輛、器械執行消毒措施，二膽島上無飼養豬隻，且發現地點周邊半徑5公里內亦無養豬場，為確保安全，金門縣政府已對烈嶼鄉本島8家豬場進行全面訪視，未發現異常情形，將持續加強轄內養豬場訪視及生物安全輔導，以防範疫情發生及傳播。