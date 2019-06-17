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輸入手機門號就能上網辦理賠、變更保單　即日起上線

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示意圖,玩手機,手機遊戲,低頭族（圖／記者樓菀玲攝）

▲手機門號不只可線上完成保險服務，也可線上辦信貸。（示意圖／記者樓菀玲攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

手機門號將更廣泛運用在金融服務上！壽險業導入「Mobile ID 行動身分識別服務」，保戶只需要用手機門號，就能在1分鐘內完成認證，在網路上進行個人聯絡資料修改、保單內容變更、保單借款、線上理賠申請等保險服務。

新光人壽今天(17日)宣布，與台灣網路認證公司合作，導入「Mobile ID 行動身分識別服務」，並且於今天上線，將運用於網路會員註冊機制，是目前國內壽險業首家。只要是新光人壽的保戶，透過官網「會員專區」，輸入門號驗證，過程不到1分鐘就能完成認證，即可迅速成為網路會員，享有個人聯絡資料修改、保單內容變更、保單借款及線上理賠申請等保險網路服務，不需繁瑣的臨櫃手續或是安裝讀卡機及驅動程式。

新光人壽數位服務發展部廖晨旭部資深協理表示，由於民眾申辦手機門號多半都是本人持雙證件至門市申請，因此透過手機進行實名認證申辦網路保險服務，藉由門號進行保戶的身分識別，保戶無須再臨櫃親辦或線上使用讀卡機認證，可省卻許多寶貴的時間。

▼ 用手機門號驗證身分，即日起上線。（圖／新光人壽提供）

▲▼ 用手機門號驗證身分，即日起上線。（圖／新光人壽提供）

手機門號除了用於線上保險服務，凱基銀行也跟中華電信合作「監理沙盒實驗」，將手機門號用於線上信貸服務上，只要持有中華電信門號6個月以上、電信繳費正常者皆可申辦，使用手機輸入5個畫面、拍4張照，系統擷取照片資訊自動完成大部分資料填寫，平均6分鐘即完成信貸申請流程。

凱基銀創新金融處資深副總周郭傑指出，「手機門號辦貸款」服務的每5位申請人中，即有一位是從未使用銀行服務的「金融小白」族群，近6成年齡在35歲以下、月收入3萬到4萬。許多年輕人處於經濟弱勢，收入、生活、工作型態的改變，對小額信貸需求高，資金需求落在30萬以下，遠低於一般銀行定義的小額貸款金額，面臨有需求、無產品能服務的情況。「手機門號辦貸款」可幫助年輕族群順利取得和金融機構往來第一張門票。

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關鍵字：手機門號,金融科技,新光人壽,凱基銀行

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