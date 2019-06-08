罕見！鴻庥島、南薰礁聚集百艘船　太平島海巡戒備

▲太平島周邊海域近年有大幅變化，圖為以高倍望遠鏡觀看南薰礁景象。（圖／翻攝自軍聞社，下同）

軍武中心／綜合報導

太平島周邊的鴻庥島、南薰礁近日湧現大量的船隻，其中包括漁船和部分貌似貨運工程船隻，目測超過百艘；軍媒也特別批露從太平島觀測南薰礁上的大型兵舍和雷達的畫面，並示警南海的情勢不平靜，海巡官也持續戒備。

據《軍聞社》報導，軍聞社派遣記者和海軍敦睦遠航訓練支隊一同前往南沙太平島，其中可以看到望遠鏡頭觀測鴻庥島、南薰礁的畫面和雷達罩；而南薰島除了雷達之外，也出現大型兵舍。

據報導，南沙太平島鄰近的海域面積較大，建設較完整的島礁以「越南控制的敦謙沙洲為首」；隨艦的海軍官兵中，許多人都曾赴南海偵巡，或是有運補經驗者，都表示，「此行看到的狀況和以往不同。」

▼太平島周邊海域近年有大幅變化，圖為以高倍望遠鏡觀看鴻庥島景象。

據了解，美國智庫「亞洲海事透明倡議組織」（AMTI）網站和媒體批露的訊息中，部分南海控領礁島的國家進行填海工程或聚集大批船隻，對比此次蒞訪太平島時，周邊多出兩座以前在太平島幾乎看不見的島礁，分別為越南控制的鴻庥島、中共控制的南薰礁，以望遠鏡目視情景，不僅島礁面積大幅擴張，島礁上建設也持續進行，例如，在太平島除我國中華電信，也可接收到中共、越南電信業者漫遊訊號，而敦謙沙洲上可見數座風力發電機，均為明證。

另外，這兩座島礁周邊近期湧現大量船隻聚集，目測超過百艘，多數船隻為漁船，另有部分則貌似貨運或工程船隻，不僅駐防的海巡官兵持續戒備，國際間也對此表達關切。南海局勢看似不平靜，然而以敦睦遠航訓練來說，為的便是訓練官兵、學生，增廣見識，甚至充實對國際關係、區域情勢的認知與瞭解。