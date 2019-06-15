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民進黨初選烏龍加權？民調專家驚訝「賴清德竟任人擺佈」

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▲▼賴清德、蔡英文。（合成圖／記者李毓康、林敬旻攝）

▲賴清德、蔡英文。（合成圖／記者李毓康、林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

民進黨初選民調出爐，總統蔡英文以總成績35.67%打敗前行政院長賴清德的27.48%，兩人成績差距達8.2%。對此，台大政治系退休教授、公民教育基金會董事長洪永泰表示，這種民調方式失真，賴清德過去多次協調會議中，竟沒有針對民調加權提出任何質疑，就聽任擺佈。

賴清德在遠見精英論壇撰以「2019年6月13日民進黨中央黨部寫下了台灣民調史上最黑暗的一天」為題撰文表示，在明知母體之中住宅電話和手機的結構比例並非相等的情況下，民進黨中央黨部強行以一對一的比例合併雙底冊電話調查資料，目的只為了讓某一個候選人在總統提名初選中獲勝。

他表示，我國民眾電話使用的三類型有「唯市話族」、「市話手機兼用」與「唯手機族」；根據過去研究，三者比率約為10％、60％和30％。要將市話和手機融合在一次民調中，稱為雙底冊電話調查（dual frame telephone survey），若要以總體指標展示結果，需要將三族群調查的數據，依照估計的母體結構比例加權計算，就能得到結果。

他指出，將不同使用族群得到的調查意向，投入依據人口屬性設計好的加權公式，才能獲得接近真實的結果，這對民調機構來說並非難事。但是，直接將手機和市話一比一合併雙底冊就是扭曲，扭曲雙底冊人口結構的資料勢必做出偏離真相的推論，這個初選調查真的不能當真。

他舉例，民意調查教科書裡最著名的兩個大烏龍，一個是1936年美國總統選舉「文學文摘（The Literary Digest）」以郵寄問卷調查預測羅斯福將以43％落敗，最後結果羅斯福卻是以61％狂勝。另一個是1948年總統選舉，蓋洛普（Gallup）預測杜魯門以44％敗選，實際上卻是以50％獲勝。幾乎所有的民調教科書都會拿杜魯門拿著報紙頭版「杜威擊敗杜魯門」的大笑照片做樣版。

他說，教科書裡舉的美國烏龍例子畢竟還只是選舉預測而已，無傷大雅。民進黨的2019年初選民調可是貨真價實的總統選舉提名，實質影響非同小可。這個烏龍絕對會寫入台灣民調教科書，永垂不朽。

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關鍵字：民進黨,蔡英文,賴清德

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