　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

狠批民進黨「惡修」公投法　黃士修、毛嘉慶立院外絕食抗議

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 黃士修,毛嘉慶 。（圖／翻攝以核養綠臉書）

▲黃士修及毛嘉慶針對民進黨可能「惡修」公投法在立法院外展開「絕食」抗議行動。（圖／翻攝以核養綠臉書）

記者崔至雲／台北報導

民進黨立法院黨團總召柯建銘等67人14日提請立法院召開臨時會，將在下周一處理「公民投票法修正草案」。對此，「以核養綠」公投領銜人黃士修，以及安定力量副執行長毛嘉慶，今晚10點在立法院外展開「絕食」抗議行動。

民進黨團所提起的「公民投票法修正草案」，將針對連署須附身分證影本，以及公投不得綁大選等事項進行修正。黃士修為了阻止公投法「修惡」，因此決定在立法院旁開始絕食抗議。黃士修指出，在他人生中，第一次絕食是要求政府遵守法治；第二次絕食，則是對抗政府摧毀民主。「我只是一個平凡人，但平凡人也有守護民主法治的意志。」

請繼續往下閱讀...

黃士修指出，現在正值香港反送中運動之際，社會大眾群情激憤，卻忽略發生在台灣的大事，「香港逃犯送中，台灣公投送終」。他說，「如果你對香港發出不平之冤，請你也對台灣發出正義之聲。如果你對共產黨的司法有深刻不信任，請你也對民進黨的惡法展開具體行動。」

▲▼黃士修。（圖／記者許展溢攝）

▲黃士修指出，「如果你對香港發出不平之冤，請你也對台灣發出正義之聲。如果你對共產黨的司法有深刻不信任，請你也對民進黨的惡法展開具體行動。」（圖／記者許展溢攝）

黃士修表示，香港立法會延後二讀，香港特首無限期暫緩修法，反觀「台灣立法院能做到嗎？我國總統難道不如香港特首？我們又有什麼臉嘲笑中共專制？」他認為，台灣必須是民主的基地，這塊土地上有自由的養份，公民能直接展現意志告訴政府，我們不要某條法律和政策。

黃士修說明，民進黨執政三年多，鼓吹放寬多年的集會遊行法至今未修，卻要在臨時會處理爭議極大的公投法修正草案，黨團三長柯建銘、管碧玲、鄭運鵬，也下令召回選區立委全力動員。從來沒開過任何一場公聽會，就要背叛民主進步黨許多前輩，踐踏他們一生的心血。

黃士修問柯建銘，「高層交辦下來這種爭議法案，你難道沒有懷疑過黨其實有做民調，基層民眾真的能接受公投被脫鉤大選嗎？」無論如何，「我們的民主正面臨危機，我們在立法院呼喚公民的力量。」

黃士修呼籲，這是一場和平理性非暴力的行動，無論是哪一黨哪一派，只要心中存有民主的希望，請到他們身邊。

黃士修最後也說，原本打算在群賢樓前絕食抗議，但島國前進發起人林飛帆16日也將到立法院外舉辦「撐香港反送中 」活動，因此他也和林飛帆喊話，「請讓我們留在群賢樓前，為所有公民爭取選擇的自由，莫讓反送中運動掩護公投送終法案」。

ET快訊
苗栗3車大追撞扁！BMW翻車躺路中央　國道3號全線封閉搶救
快訊／「反送中」黃衣哥太古廣場樓頂站5hrs墜地亡！議員現場

關鍵字：民進黨,公投,黃士修,毛嘉慶,絕食,抗議,柯建銘

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

童話隱藏的真相！「白馬王子」到處亂晃其實是找「長期飯票」

新竹發現「秋行軍蟲成蟲」？他貼3張照片求問　農委會回應了！

狠批民進黨「惡修」公投法　黃士修、毛嘉慶立院外絕食抗議

小孩吃鍋哭鬧！店員當眾大吼「拜託哄一下」　母怒：很不尊重

嘉義縣國小畢業生個位數有49校　占全縣122所國小的4成

神秘「綠波浪蟲卵」噁黏玻璃窗　網嚇起雞母皮：你家育嬰中心？

德國慈濟人用精緻蔬食獲響應　環保理念讓德國人讚賞

尊重包容接納輕撫生命幽微角落　永福特教生畢業了！

桃園大溪綠竹筍評鑑　「上筍」冠軍簡文德取得榮耀

500組梨山春茶評鑑　王斯徵奪茶王「特等獎只有10斤」

街訪「台北文青」嗜好超特別　五月天中槍！2人喊：不太行

鄧紫棋開場《中國新說唱2019》　10秒快嘴Rap 60字...超炸!

柯P回歸當教授上起醫學課！　用「細胞死掉」解釋改革那麼難

小學弟睡翻...他「出借大腿」當枕頭 鮮肉學長暖笑+撥髮驚呆網：超帥

導演爸揹「柯基包」搭地鐵上班　吐舌度咕萌樣融化路人：到了沒

鍾明軒談反送中濺血抗爭 「珍惜民主！台灣人要有危機意識」

賀一航告別式曾治豪獻唱　到一半強忍擦淚...繼續唱

韓國瑜提反送中！拒絕「一國兩制」　除非「OVER MY DEAD BODY」！

妻女患肌肉萎縮...他苦撐照料30年 捨「放棄念頭」擦淚喊：我的責任！

貪玩主人幫萌寵自製「障礙賽道」 蜜袋鼯45秒達標加碼專業飛行秀

童話隱藏的真相！「白馬王子」到處亂晃其實是找「長期飯票」

新竹發現「秋行軍蟲成蟲」？他貼3張照片求問　農委會回應了！

狠批民進黨「惡修」公投法　黃士修、毛嘉慶立院外絕食抗議

小孩吃鍋哭鬧！店員當眾大吼「拜託哄一下」　母怒：很不尊重

嘉義縣國小畢業生個位數有49校　占全縣122所國小的4成

神秘「綠波浪蟲卵」噁黏玻璃窗　網嚇起雞母皮：你家育嬰中心？

德國慈濟人用精緻蔬食獲響應　環保理念讓德國人讚賞

尊重包容接納輕撫生命幽微角落　永福特教生畢業了！

桃園大溪綠竹筍評鑑　「上筍」冠軍簡文德取得榮耀

500組梨山春茶評鑑　王斯徵奪茶王「特等獎只有10斤」

討不到登革熱補助！韓國瑜凌晨怒嗆中央：當所有高雄市民都草包

民進黨初選烏龍加權？民調專家驚訝「賴清德竟任人擺佈」

2公尺臭青母半夜爬上床頭　她驚醒「4眼對看」嚇壞…尖叫奪門逃　

凱特王妃根本「圓點控」！跟英國皇室學穿優雅復古風

粉絲蹺班追星被罰錢…李榮浩感動「幫忙付了！」　PO出處罰公告網笑瘋

全國迷你足球賽移師嘉義縣　小學生化身超萌足球員

港府暫緩《逃犯條例》牽扯台灣！我3提司法互助被「已讀」　法務部怒了

4天拖吊3次！違停男不滿「被針對」　帶隊狂毆...司機慘叫超淒厲

童話隱藏的真相！「白馬王子」到處亂晃其實是找「長期飯票」

LP腫成「葡萄柚」竟是肝硬化　醫：有這11症狀當心了！

鮪魚錄影中「彎腰走光」急拉泳衣　小鐘驚喊：胸部都看到了！

生活熱門新聞

女友生日買花　撞見綠爆一幕哭了

小孩哭鬧讓店員大吼　母：不尊重

妹子「邪惡刀法切芒果」超害羞！

常買的肉攤沒開！她換一間遭老闆..

弟半夜站房門死盯　一問嚇傻「我..

月子中心早餐現「趕時間組合」網..

神秘蟲卵噁黏玻璃窗　網嚇起雞母..

她忘帶錢包喊餓！男友身上僅60..

爽炫神級停車位！網秒心動：值2..

無名英雄靠「1動作」發現秋行軍..

用LINE戀愛的時代　她PO文..

拍比基尼辣妹...女友「我他X..

他貼照問「秋行軍蟲成蟲」？農委..

弟弟大學快二一　拉麵名店肉2倍

更多熱門

相關新聞

民調專家：民進黨初選烏龍加權？

民進黨初選民調出爐，總統蔡英文以總成績35.67%打敗前行政院長賴清德的27.48%，兩人成績差距達8.2%。對此，台大政治系退休教授、公民教育基金會董事長洪永泰表示，這種民調方式失真，賴清德過去多次協調會議中，竟沒有針對民調加權提出任何質疑，就聽任擺佈。

選情告急？　韓國瑜雲林造勢大走悲情風

綠營將發動罷免韓國瑜　藍委：充分準備

兩黨秘書長會面？　時力證實：未談及選舉及合作議題

【民進黨初選】英德之爭逆轉勝　逼出2.0版的蔡英文？

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 謝忻不倫阿翔 反送中遊行 林志玲結婚 王令麟 阿羅哈客運 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

浩子說話了！「1句話」早警告過偷吃下場爆拆夥

即／「反送中」黃衣哥站樓頂5hrs墜亡

女友生日買花　撞見綠爆一幕哭了

楊冪同框雪莉被打趴　網看傻：臉崩了

即／苗栗3車追撞BMW翻！國3全線封閉

水洗生雞肉「2大病菌狂噴」吃了烙屎

雙辮子最強小三啾bye　後照鏡有驚喜

Lisa中空裝真實身材現形　網驚：OMG

看電影被隔壁183帥哥十指緊扣！散場後偶像劇神發展

阿翔老婆反擊！「蛇腰美背全露」激美現身

何超盈8個月孕肚「脹成巨型氣球」！原因揭曉

浩子3年前預言「偷吃要擦嘴」！

最醜女團Cindy變瘦！圓臉消失了

剛過1歲生日！男嬰遭父親丟下6樓身亡

《炮仔聲》短髮女現身！陳冠霖：厲害的新角色

更多

最夯影音

更多

街訪「台北文青」嗜好超特別　五月天中槍！2人喊：不太行

鄧紫棋開場《中國新說唱2019》　10秒快嘴Rap 60字...超炸!

柯P回歸當教授上起醫學課！　用「細胞死掉」解釋改革那麼難

小學弟睡翻...他「出借大腿」當枕頭 鮮肉學長暖笑+撥髮驚呆網：超帥

導演爸揹「柯基包」搭地鐵上班　吐舌度咕萌樣融化路人：到了沒

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面