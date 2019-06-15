狠批民進黨「惡修」公投法　黃士修、毛嘉慶立院外絕食抗議

▲黃士修及毛嘉慶針對民進黨可能「惡修」公投法在立法院外展開「絕食」抗議行動。（圖／翻攝以核養綠臉書）

記者崔至雲／台北報導

民進黨立法院黨團總召柯建銘等67人14日提請立法院召開臨時會，將在下周一處理「公民投票法修正草案」。對此，「以核養綠」公投領銜人黃士修，以及安定力量副執行長毛嘉慶，今晚10點在立法院外展開「絕食」抗議行動。

民進黨團所提起的「公民投票法修正草案」，將針對連署須附身分證影本，以及公投不得綁大選等事項進行修正。黃士修為了阻止公投法「修惡」，因此決定在立法院旁開始絕食抗議。黃士修指出，在他人生中，第一次絕食是要求政府遵守法治；第二次絕食，則是對抗政府摧毀民主。「我只是一個平凡人，但平凡人也有守護民主法治的意志。」

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黃士修指出，現在正值香港反送中運動之際，社會大眾群情激憤，卻忽略發生在台灣的大事，「香港逃犯送中，台灣公投送終」。他說，「如果你對香港發出不平之冤，請你也對台灣發出正義之聲。如果你對共產黨的司法有深刻不信任，請你也對民進黨的惡法展開具體行動。」

▲黃士修指出，「如果你對香港發出不平之冤，請你也對台灣發出正義之聲。如果你對共產黨的司法有深刻不信任，請你也對民進黨的惡法展開具體行動。」（圖／記者許展溢攝）

黃士修表示，香港立法會延後二讀，香港特首無限期暫緩修法，反觀「台灣立法院能做到嗎？我國總統難道不如香港特首？我們又有什麼臉嘲笑中共專制？」他認為，台灣必須是民主的基地，這塊土地上有自由的養份，公民能直接展現意志告訴政府，我們不要某條法律和政策。

黃士修說明，民進黨執政三年多，鼓吹放寬多年的集會遊行法至今未修，卻要在臨時會處理爭議極大的公投法修正草案，黨團三長柯建銘、管碧玲、鄭運鵬，也下令召回選區立委全力動員。從來沒開過任何一場公聽會，就要背叛民主進步黨許多前輩，踐踏他們一生的心血。

黃士修問柯建銘，「高層交辦下來這種爭議法案，你難道沒有懷疑過黨其實有做民調，基層民眾真的能接受公投被脫鉤大選嗎？」無論如何，「我們的民主正面臨危機，我們在立法院呼喚公民的力量。」

黃士修呼籲，這是一場和平理性非暴力的行動，無論是哪一黨哪一派，只要心中存有民主的希望，請到他們身邊。

黃士修最後也說，原本打算在群賢樓前絕食抗議，但島國前進發起人林飛帆16日也將到立法院外舉辦「撐香港反送中 」活動，因此他也和林飛帆喊話，「請讓我們留在群賢樓前，為所有公民爭取選擇的自由，莫讓反送中運動掩護公投送終法案」。