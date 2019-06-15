韓國瑜後頭厝雲林造勢！　10萬韓粉擠爆「斗六人文公園」

▲韓國瑜雲林斗六造勢，許淑華登台主持。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者洪正達、李唯甄、賴君欣、陳韻如、林昱萱／雲林-台北連線報導

高雄市長韓國瑜15日到雲林舉行造勢，稍早韓粉們頂著32度的高溫，撐著傘開始在造勢地點聚集，而最新的空拍畫面也曝光，現場一片紅海，舞台前擠滿韓粉，而主辦單位稍早也更新現場人數，目前已湧入10萬人到場支持韓國瑜。

韓國瑜15日來到妻子李佳芬的娘家雲林，舉辦「雲林人ㄟ相挺，歡迎雲林女婿回娘家」造勢活動，由於天氣相當好，現場目前人數已達10萬人，並持續上升中。