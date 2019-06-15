350億去哪了？法國富豪承諾鉅額捐款　聖母院發言人：一毛都沒收到

▲巴黎聖母院已開始重建。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／編譯

巴黎聖母院（Notre Dame Cathedral）4月15日發生大火至今已近兩個月，重建工程陸續展開，不過卻有外媒指出，當時各誇下海口提出巨額捐款的富豪富豪，其實一分錢都還沒捐。目前的重建款項皆由「巴黎聖母院之友」基金會的410萬美元（約台幣1億3000萬元）捐款支付，且這筆款項中，有90％都來自美國。

聖母院發言人菲諾特（Andre Finot）證實，當初各方富豪承諾的捐款，至今一毛都還未兌現。菲諾特表示，法國各地的以及海外的民眾，不斷透過小額捐款來幫助重建，但這群富豪卻只在乎錢用到哪，「他們希望院方可以具體指出他們的捐款，是不是會用在重建經典的藝術珍品，而不是單純用來支付重建工人的薪資。」菲諾特指出，這些工人必須冒著鉛中毒的危險進行工程。

▲巴黎聖母院失火燃燒近9小時才撲滅。（圖／路透）



根據《美聯社》報導指出，「巴黎聖母院之友」（The Friends of Notre Dame de Paris）基金會目前開出410萬美元的支票捐款，裡面有90%來自美國，其他是法國人的小額捐款。基金會主席皮可（Michel Picaud）表示，巴黎聖母院非常受到美國人的喜愛，該基金會11位董事中，有6人來自美國。

當時承諾捐款的富商包含法國第二大精品集團開雲（Kering）董事會主席兼執行長皮諾特（François-Henri Pinault）、法國最大精品集團LVMH執行長兼法國首富阿諾特（Bernard Arnault），還有道達爾石油執行長、萊雅集團等知名企業，總額高達10億歐元（約新台幣350億元）。

儘管重建才剛起步，但聖母院仍確定在16日舉行彌撒，但基於安全考量，僅限制20人入內，所有參與人員包含教宗與牧師，都必須戴上安全帽。