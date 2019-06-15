台鐵便當1年賺7.4億！最快明年開放加盟　想吃不用進車站就能買

▲台鐵便當最快明年開放加盟。（資料圖）

記者胡順惠／台北報導

台鐵便當深受民眾的喜愛，光是2018年就賣出1053萬多個便當，為台鐵賺進7.4億元營收！台鐵表示，預計最快將在明年起開放便當加盟機制，由於是全新業務，而且必須對台鐵便當品牌知名度做最大保障，已委託學術單位研究，針對品管與加盟機制進行研議，目前已經有團隊洽詢，開放加盟後必定會對營收帶來一定的助益。

台鐵便當2018年賣出1053萬5672個便當，創下7億4874萬1817元營收，破歷史新高紀錄，正因為副業做得比本業亮眼，更被網友封為「便當局」。台鐵局表示，民眾欲購買台鐵便當，目前僅能在列車上或沿線車站購買，未來希望拓展到其他鄉鎮，讓民眾不需要到車站也買得到。

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台鐵局強調，雖然開放加盟後對營收有一定助益，但在此之前要先打好基礎，像目前便當廚房在台北車站地下室，但因為空間過小，現在也規劃在台北車站6樓設置300坪的新廚房，未來即可符合衛生福利部食品藥物管理署的HACCP規範，拓展太快非常危險，必須將本業先做好。

▲台鐵便當深受民眾的喜愛，一年幫台鐵賺進7.4億元營收。（圖／記者賴文萱攝）

另外，台鐵局也跟上行動支付的潮流。台鐵局宣布，為提供旅客多元購物方式，自17日起在車站各直營便當販賣台（不含中壢台及台東台）、夢工場及列車上派有服務人員物品銷售，將再開放「台灣Pay」掃碼支付方式購物。

台鐵局與台灣銀行將於同日起至7月22日止，共同舉辦「台鐵最對味 台灣Pay享優惠」回饋活動，旅客於台鐵局實體自營門市及列車上，使用「台灣Pay」掃碼支付購買售價80元以上台鐵便當，即享單筆交易金額9折優惠，單筆交易最高優惠200元。本活動優惠金額達50萬元，優惠金額用罄活動即停止。

▲台鐵便當也可以用行動支付。（圖／台鐵提供）