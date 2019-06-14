「學長叫我右轉」女兵開軍車把女騎士撞骨折！判決出爐要賠96萬

▲賴姓女兵駕駛開車載軍械，不料撞上女騎士。（示意圖／資料照）

社會中心／綜合報導

陸軍六軍團一名賴姓女兵2017年開軍車到新竹載運軍械，不料途中因不熟路況緊急右轉，當場撞上鍾姓女騎士，導致對方骨折送醫。新竹地院審理後，近日判決賴姓女兵應賠償96萬多元，

判決書指出，賴女是六軍團駕駛兵，2017年5月駕駛軍用載重車執行載運任務，不料途經新竹東光路、忠孝路時，車上學長指示右轉，但她不熟路況，所以急轉過程中擦撞同向女騎士，導致67歲鍾婦骨折送醫，長時間都無法工作。

事後，鍾女雖不追究刑事責任，但向新竹地院提出民事訴訟，指她原本在百貨公司擔任清潔工，如今因車禍無法工作，算上5年工作損失、看護費及精神撫慰金，求償557萬元。

賴女強調，她雖然有過失，但鍾婦也有疏忽之處，而且看護費用並無單據，案發時鍾婦也已67歲，超過勞退年紀，沒有工作能力，再請求5年工作損失不正當。另外，鍾婦雖骨折，但已領強制險87萬多元，這部分求償150萬元似乎太高。

法官認為，事故主因是賴姓女兵不熟路況，又沒有禮讓同向直行的機車，貿然右轉所致，因此判賴女應賠90萬元看護費、43萬元工作損失、50萬精神撫慰金，共計183萬餘元，不過鍾婦已領87萬餘元，因此扣除後仍須賠96萬元。