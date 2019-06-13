「香港修逃犯條例，沒毛病！」黃智賢6點回擊網友：錯在哪？

▲黃智賢節目中的發言引起撻伐。（圖／截自《我是台灣人》臉書）



政治中心／綜合報導

政論節目主持人黃智賢在節目中稱「港民上街抗爭打警察的自由」就是一國兩制的成功，，更批評參與抗爭的年輕人是「腦殘」，結果引來網友怒轟。對此，黃智賢13日在臉書提出6點回應，並反問「錯在哪裡？」

黃智賢第一點強調，「香港修改逃犯條例，沒毛病！」讓在大陸，台灣，澳門犯了殺人，强暴，劫機等37項罪刑，然後逃亡香港的人，可以被引渡回犯罪地審判，「錯在哪裡？」

第二點，黃智賢表示，決定可否引渡的全力，從立法會改成法庭，跟全世界一致；「把決定引渡與否的權力，從政治人物手裡，回歸法官，請問錯在哪裡？」

第三點，黃智賢問，「不修改，是要讓香港人可以到北京，上海，台灣殺人放火都不必受法律制裁？」

第四點，黃智賢解釋，37條允許引渡的罪名，都是萬國公罪，「沒有跟言論，民主，出版示威有關的罪。」

第五點，黃智賢說，連電腦犯罪，內線交易，都排除在這個條例的修訂了；「可以爽犯罪，免引渡，這樣還不夠？還不行？」

第六點，黃智賢批評，跟2014年的台灣的反服貿一樣，其實就是反中，「其實就是人一獨，腦就殘，其實就是外國勢力。」

提出六點回應後，黃智賢再問，請問錯在哪裡？「哪個條文說，你在香港，台灣的網路上罵中共，會被引渡到北京判刑？」