義警弟兄4年一度整編訓練　特別教授「這招術」安全UP！

▲108年度台北市南港區義勇警察大隊整編基本訓練。（圖／記者孫于珊翻攝）

記者孫于珊／台北報導

台北市南港區義勇警察大隊4年一度整編基本訓練工作，11日於南港分局1樓大禮堂舉行，旨在讓義警弟兄了解目前國防概況與協勤要領、充實警察運用技術及執勤安全、犯罪預防及執勤相關法令宣導，會中並由大隊長朱佑國、分局長吳慶鴻頒發績優義警同仁獎項及聘書。

▲分局長吳慶鴻（右）頒發績優義警同仁獎項及聘書。（圖／記者孫于珊翻攝）

南港區義勇警察大隊成立至今已邁入51個年頭，負責加強重要節日安全維護工作、萬安演習、預防犯罪宣導、災情救護及社區服務等，積極發揮「警力有限，民力無窮」的精神。

▲透過整編訓練，讓義警們了解目前國防概況、犯罪預防及執勤相關法令宣導。（圖／記者孫于珊翻攝）



此次整編訓練，也教授義警弟兄「基本防身術」，以提升協勤安全；另特聘吳寶芬老師講授「火山爆發談高血壓」及南港健康中心高榮甫技佐講授「民眾版心肺復甦術及異物哽塞排除法」等課程，並由楊文耀醫師做口腔癌期篩檢，為義警們的健康把關。

▲楊文耀醫師為義警弟兄們做口腔癌期篩檢，幫他們健康把關。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲南港健康中心高榮甫技佐講授「民眾版心肺復甦術及異物哽塞排除法」。（圖／記者孫于珊翻攝）