涵碧樓絕美戶外婚禮　打造夢想浪漫場景

▲新人在日月潭涵碧樓湖光山色中互許諾言。（圖／涵碧樓提供）

記者白珈陽／南投報導

南投縣日月潭知名頂級度假酒店涵碧樓6月1日以「愛情囍聚」為主題，舉辦婚禮體驗日，以遊園的方式引領新人，感受涵碧樓六處最受賓客喜愛的婚禮景點。涵碧樓特別規畫蔣公碼頭證婚，以遊艇作為禮車，讓新人感受到媲美國外的遊艇婚宴，在涵碧樓湖光山色中，享受浪漫又奢華的度假婚禮。

國際建築大師 Kerry Hill 借景日月潭山光水色，精心打造的頂級度假酒店涵碧樓，一直以來是度假婚禮場地的首選，依山傍水的絕美風情，更是吸引許多國外新人慕名而來，不管西式或是中式婚宴，皆能滿足新人的需求。有別於一般婚體日常見的婚紗走秀、試吃、看場地的作法，涵碧樓2019婚體日以行動劇的方式，讓準新人們以參與的方式，來體驗不同場景的戶外婚禮。

▲涵碧樓舉辦婚禮，讓新人感受美侖美奐的湖光山水景色。

涵碧樓的婚禮私房景點，除了最為人知，借景日月潭的鏡面水池外，還包含中式風情的庭園別墅、匠心獨具的池畔茶館、充滿人文氣息的蔣公碼頭、璀璨精緻的東方餐廳之外，另有全台唯一環抱180度日月潭美景的星光露臺，更是傳說中的求婚必勝場地，見證無數浪漫愛情在此許諾終生。

涵碧樓總經理伍錦翰說，今年涵碧樓婚體日相當特別，透過演員、舞者和歌手的演出與現場互動，將六處景點編織成完整愛情故事，「從眷侶相識、相愛，到結為連理的演出，讓體驗不只是情境」；並婚禮上的每道佳餚，都是經過月老同意，於月老廟再三擲杯，相信更能增添喜氣。

涵碧樓更是以自豪的文化底蘊與文創精神，將相識到相惜的過程，以音樂、舞蹈、美食的方式呈現，象徵涵碧樓在新人即將啟程前往幸福的道路上，精心獻上的祝福。

到了晚宴時刻，由主廚精緻饗宴揭開序幕，精彩每一位參與婚體日的新人味蕾。涵碧樓更準備總價值超過新台幣 48 萬元的抽獎活動，由伍錦翰親自抽出獎項，得獎者獲得首獎價值高達新台幣 27 萬元的婚禮專案，包括有日月潭涵碧樓庭園雙房別墅一晚、婚前派對、雙人 SPA、青島涵碧樓四天三夜的蜜月住房以及東方遊艇提供的月牙灣遊艇證婚，為即將結婚的新人，獻上最誠摯的祝福。

6/1-6/30 期間購買涵碧樓花嫁專案，滿額限時加婚禮微電影體驗房，內容包含庭園別墅一晚、新人婚前保養 SPA 一次。

活動網址：www.thelaluwedding.com/2019bridalshow