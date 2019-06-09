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社會 社會焦點 保障人權

大喊「下面有人！」挖土機駕駛沒聽到　挖勺一揮打死同事

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▲▼太平某工地挖土機在挖洞時，未注意下方有人，打死同事。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲太平某工地挖土機在挖洞時，未注意下方有人，打死同事。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

邱姓挖土機工人與李姓同事在太平區某工地進行挖洞測量時，邱男疑未注意下方有人，挖勺直接打中李男，當場無呼吸心跳，雖立刻送醫急救仍宣告不治。太平警方表示，將報請檢察官相驗，並依法將肇事邱男送辦。

台中市消防局９日上午11點多獲報，太平區光興路上的工地有工人遭挖土機重擊，消防隊立刻派遣人車到場，發現39歲李姓男子倒地，疑遭重擊，右手臂嚴重扭曲變形，已無呼吸心跳。救護員雖立刻將他送往長安醫院急救。但仍因嚴重內出血，於下午1點46分仍宣告不治。

▲▼太平某工地挖土機在挖洞時，未注意下方有人，打死同事。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲遭挖土機打死的死者安全帽仍留在現場。（圖／記者李忠憲翻攝）

太平警分局獲報也到場拉起封鎖線蒐證，並將肇事的31歲邱姓挖土機駕駛帶回警局。邱男供稱，他們是營造公司派去現場整地，他負責開挖土機，當時他在現場挖洞，李男在下方負責測量，操作時不知李男在下面，就直接操作挖勺往下，準備挖洞，卻發生意外。

目擊者也說，當時看到挖土機在動，立刻大叫「下面有人！」但駕駛似乎沒聽到，就打到死者了。

警方表示，將報請檢察官擇期相驗，釐清死因，也將依業務過失致死罪嫌將邱男送辦。

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關鍵字：挖土機,工地,工安意外,太平,台中市

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