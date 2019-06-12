吳蕚洋「勸韓文」：裝睡的人叫不醒，但醒來後不一定有糖吃

▲吳蕚洋。（資料照／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜日前拋出國道六號延伸至花蓮的政見，遭2018年參選台北市長的吳蕚洋直言「不反對開支票，但不喜歡空頭支票」，並說韓國瑜最大的問題是違背「不落跑會做滿」的承諾，不應投入總統大選。吳蕚洋12日在臉書發表一篇726 字「勸韓文」，表達他拒收國六東延的支票，並勸韓國瑜，「裝睡的人叫不醒，但醒來後不一定有糖吃。」

吳蕚洋的「勸韓文」談到，有人說許多政治人物都有未實現諾言與政見的問題，例如前總統馬英九、前行政院長賴清德不是都說不選，行政院長蘇貞昌還對神發誓，馬英九、總統蔡英文的政見許多未執行等等……，這些不也是都沒守信用，為什麼獨獨對韓國瑜似乎特別要求？

吳蕚洋指出，韓國瑜與館長直播時，當場斬釘截鐵承諾說他不可能落跑開溜，因為他這樣的說法影響了館長與觀眾及粉絲的投票行為，所以，韓國瑜的違背承諾是有利害關係人，而韓說不落跑，所以選上而獲利，利害關係人因為韓落跑去參選總統應該會有被愚弄的感覺。最可憐的是館長，館長因為相信韓國瑜說的話而向人推薦，他因為韓的背信而須負擔「廣告不實」的罪名。

吳蕚洋認為，馬英九等人說不選，但最終還是去選了，因為他們說不選時還沒開始選舉，開始選舉後選民可能因為他們的話而不投給他，他不會因為說不選而獲利，所說的不選最主要是欺騙了自己，兩者嚴重程度有很大上的差異，效力也不同。

至於政見未能實現，吳蕚洋說，有些政見有現實上的困難，但只要真心認真的努力去嘗試與用心想辦法執行，那就不算違背，但是，如果明知是不可能完成的政見，卻大喇喇的對選民承諾，那就擺明在欺騙，就是妄語，這比承諾說不落跑的罪業就更重了，不可能的政見是完全的說謊。

吳蕚洋表示，古聖賢云「人無信不立」，所以，重然諾，是為人基本原則，韓既然對館長有承諾，一開始被拱選總統時就應該明白表示「因為有對人承諾所以絕對不敢有一絲參選念頭」，相信會得到所有的人的尊敬，「如今，他說的任何話已很難再相信，所以，在花蓮造勢所開的國六貫通等等的支票，我只能拒收。」

「選上市長就已經是在朝當官，講話不可不慎，許多原本韓粉會對韓如此不悅，應該就是被騙的感覺。」吳蕚洋反問，韓粉兩次造勢跟著在台上搖旗吶喊的那些從政者會都不懂、不知道我以上說的事嗎？「『裝睡的人是叫不醒的』，但醒來後不一定有糖吃，我在這裡衷心的規勸。」