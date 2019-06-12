港立法會前抗議「反送中」！馬路塞滿黑衣示威者...警方施放胡椒噴霧

▲12日遊行民眾佔領了馬路。（圖／讀者提供）

大陸中心／綜合報導

香港「反送中」持續燃燒，由於今（12）日立法會就修訂逃犯條例進行二讀，大批市民響應罷工罷課的呼籲，今早約8點半時於立法會外留守，有不少人衝出馬路。警方到場戒備，並舉起黃旗，警告示威者不得超越封鎖線，其間有警員向示威者施放胡椒噴霧。

▲許多民眾聚集香港立法會外。（圖／達志影像／美聯社）

根據《香港01》報導，大批穿上黑衣的市民於早上8點，陸續抵達金鐘港鐵站海富中心出口，現場有市民大聲呼籲，「男生要保護女生，前面已經有人受傷流血」，也有人呼籲市民要戴上口罩和眼罩保護自己。

一位現場的示威者向《ETtoday新聞雲》表示，「現場警察還是相對溫和，沒有大型的驅散行動，但是我們會擔心會有水炮車（人群管理特別用途車）來驅趕人群；如果2、3個人聚在一起，很快會被防爆特工給驅趕或者拉走。」

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▲馬路塞滿抗議民眾。（圖／讀者提供）

報導稱，大部分的示威者為年輕人，其間有多人大叫口號，並向警員大叫，至早上8點12分，告士打道東西行線、龍和道及夏愨道已被佔領，多名示威者用鐵馬及人牆阻擋警方，且用鐵馬圍着警車，一度有千人衝出馬路。約十分鐘後，有警員到場戒備。

至早上8時25分，「速龍小隊」警員手持戴上頭盔及眼罩，手持盾牌和警棍向龍和道方向進發，並發出紅旗，警告示威者停止衝擊否則使用武力。

▼民眾戴口罩、眼罩，手持雨傘防備。（圖／達志影像／美聯社）

一位在金鐘上班的市民黎小姐坦言，有老闆表示多番遊行、佔路的確是對正常工作有所影響，但自己卻認為香港人只是為大家做對的事，沒有做錯。

▼大批警員戒備。（圖／達志影像／美聯社）