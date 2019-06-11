教練數次誘姦12歲女童⋯還稱「可以跟她結婚」　柯文哲承諾通案檢討

▲台北市長柯文哲。（資料照／記者徐斌慎攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市議員徐立信11日在市政總質詢披露，北市國中與協會合辦活動，帶了10位學生騎單車上武嶺，參與活動的教練卻誘姦一名12歲女童，且不只一次，徐立信質疑校方沒有通報，與市府說詞兜不攏。

徐立信播放多段影片，女童指該名21歲教練的學歷只有高中，他進去協會，所以成為裡面的教練；教練向女童父親坦言，有帶女童去開房間，因為那天她半夜睡很少，沒有數過發生幾次，讓父親驚呼，所以是很多次？

該名教練又說，沒有很多次，只是他沒數，強調每一次都有帶套，「如果可以結婚的話⋯就是我跟她結婚」，讓父親痛斥，「你在講什麼，你電影看太多是不是啊？」

徐立信直言，學校校長聘任的教練，造成12歲女童被誘姦，講出去能聽嗎？對此，該校校長回應，關係的部分還要再釐清，已經進入司法調查，案情的部分要保密，事發是在去年6月4日，今年1月30日才被通知，接到消息後進行通報。他也稱，事發時間為活動辦理之後，「校練跟學生私領域行為」。

徐立信指出，根據家長說法，在出發前的3個月的集訓前發生的，校長則否認，「絕對沒有，因為過程我都有參與」。校長強調，事發後有做113通報、校安通報，因為涉及校外人士，所以調查權是在警方那邊。徐立信質疑，通報之後竟然完全沒有作為，他2月3日拜託婦幼隊去處理，完全沒有學校、社工去協助處理。

教育局長曾燦金表示，他們已經要求孩子做輔導，同時警方也在偵辦，學校啟動性平機制，也會追究行政責任，所有人都是廣義的教育人員，學校還是要盡責任督導，會一併瞭解後來深究。

台北市長柯文哲表示，首先調查整個流程，在看系統哪些要改，做通案的檢討，再追究責任。